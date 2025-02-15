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安心亞自曝小學是邊緣人　許孟哲憶入伍「5566送別」：笑容擠出來的

記者蕭采薇／台北報導

2025台語生活情感劇《火車來去》，寫實小鎮生活引觀眾共鳴，演員群也分別分享自己與月台的故事。安心亞坦言自己小學是邊緣人，個性較害羞，當時唯一的好友在月台上難捨難分，「車子開走的那瞬間，真的有一種我也好想跟著車子一起走的感受，眼淚也跟著掉下來。」而鍾承翰、許孟哲則是不約而同表示當兵入伍的那天令他們最難忘。

▲《火車來去》安心亞、許孟哲、鍾承翰、霍正奇與石知田。（圖／公視台語台、華視提供）

▲安心亞（右）覺得自己像張育綺（左）在劇中角色一樣個性害羞。（圖／公視台語台、華視提供）

許孟哲透露：「入伍那天5566全員到齊到車站送我，每個人都跟我說很快就退伍了，一年後見！他們笑得很開心，但我一點都不開心，笑容都用擠的，在火車上根本沒心情吃便當，明明只是當兵，但就有一種不知道什麼時候才會看到陽光的鬱悶。」

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另外，《火車來去》中設定武雄小小年紀就北漂，對此角色設定，鍾承翰也表示：「並不會覺得陌生，因為自己也是差不多時間開始打拼，我都自己打工賺錢，從學費、貸款一直到還款，無論是生活上、費用上都得自己想辦法。」

▲《火車來去》安心亞、許孟哲、鍾承翰、霍正奇與石知田。（圖／公視台語台、華視提供）

▲鍾承翰劇中將再次離開小鎮北上工作，眾人離情依依的送別。（圖／公視台語台、華視提供）

而同時飾演哥哥角色的他，也獲弟弟石知田認同表示：「鍾承翰真的像哥哥，他會讓你可以安心、信賴的把事情交給他，他答應你會完成的事情也都會扎實地把它做完。」相反的，石知田在劇中角色個性則是較自由且幼稚，對此，石知田也笑表示：「角色可能接近國中或國小時期的我。那時候還認為自己是可以改變這個世界，或者是獨一無二的存在！」

▲《火車來去》安心亞、許孟哲、鍾承翰、霍正奇與石知田。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》劇中許孟哲協助父親招開里民大會。（圖／公視台語台、華視提供）

石知田也解釋，劇中俊良相較來講雖然是比較幼稚、比較不穩重，但也更單純或是更自由，「因為還沒有被世界的現實或是失敗去擠壓過，所以他還是一個非常青澀的樣子。」同時他也表示，生活中很少搭火車，直到拍了《火車來去》，也才體會了火車乘載的情感，以及在那個年代中火車所背負的任務。

▲《火車來去》安心亞、許孟哲、鍾承翰、霍正奇與石知田。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《火車來去》霍正奇與石知田在劇中飾演父子。（圖／公視台語台、華視提供）

16日晚間將播出第五集、第六集中，武雄（鍾承翰飾）再次離開小鎮回台北工作，眾人火車月台上離情依依的送別畫面，讓離鄉背井打拼的人相當有共感。《火車來去》每週日晚間8點在公視臺語台、10點於華視主頻播出全新兩集，11點於串流平台上架。

 

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火車來去, 安心亞, 許孟哲, 張育綺, 石知田, 鍾承翰

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