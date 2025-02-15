告五人首登世運「5萬張門票秒殺」太猛！　最後搶票機會曝光

記者蔡琛儀／台北報導

人氣新天團告五人即將於4月12日以史上最年輕華語音樂人身份首度登上高雄世運主場館開唱，門票今（15日）開賣，5萬張門票以驚人速度秒殺，目前已全數完售，成績相當亮眼，下午2點半預計將於拓元售票系統重新釋票。

▲ 告五人世運演唱會票房開紅盤。（圖／相信音樂提供）

這不僅是告五人首次挑戰高雄世運，更是巡演壓軸最終場，目前正在異地錄音的告五人，儘管身處不同時區，依然在凌晨時刻起床與歌迷同步搶票，錄音之餘緊張到三人難以入睡。

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當遠端捎來門票秒殺完售的消息時，告五人興奮不已，滿懷感謝地歡呼：「大家手速也太快了吧！真的非常感謝大家的支持，我們4/12高雄世運見！」此趟行程告五人除了積極籌備第四張專輯，同時也全心投入演唱會的籌備工，隨著演唱會時間愈靠近，三位團員進入了更加緊湊的準備階段，表示：「雖然時間有點不夠用，但不管是演唱會還是新專輯，我們一定都會全力以赴，盡力做到最好。」

聽聞歌迷為了搶票紛紛使出各種妙招，告五人覺得有趣又感動，表示：「謝謝哈瓜為了我們的演唱會這麼用心，深深感受到大家對我們的愛。」相當寵粉無敵的告五人演唱會當天也將提供「一起回家專車」，貼心接送各縣市的歌迷往返。