恭喜！蔡佩軒突曬絕美婚紗照　鬆口「結婚進度」：可以開始期待

記者蔡琛儀／台北報導

​​近期剛迎來30歲生日的學霸創作才女蔡佩軒推出新歌〈卡農 in Love〉，靈感來自世界名曲〈Canon in D〉（卡農），歌曲MV中她也特別穿上婚紗，畫面相當唯美。

▲▼蔡佩軒為新歌〈卡農 in Love〉穿上婚紗。（圖／CHWedding 賈永婕婚紗提供）

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談及創作過程，蔡佩軒分享，其實早在八年前為手遊創作和演唱推廣曲時，便曾將《Canon in D》（卡農）進行改編，當時演唱的版本受到了熱烈迴響。如今，她決定將這段旋律改編為更具時代感的流行歌曲，並重新填詞，獻給正在籌備婚禮的新人或是享受愛情美好時光的人們。

在拍攝MV時，蔡佩軒披上婚紗，讓粉絲不禁聯想：「會不會閃婚？」對此，她笑著說:「我的個性比較謹慎，結婚前一定會有一段時間的交往，真的適合才會考慮。如果有好消息，一定會再跟大家公布。」接著她又故作神秘的說：「不過或許大家也可以開始期待囉！」

▲▼蔡佩軒賣關子透露自己可能好事近了。（圖／CHWedding 賈永婕婚紗提供）

談及夢想中的婚禮，蔡佩軒透露：「小時候在加拿大讀書時，經常經過一座白色小教堂，看到許多新人在那裡舉行婚禮，當時就許下願望，希望有一天自己的婚禮也能在這樣純白浪漫的地方舉行，與家人和摯友一起見證這 個特別的時刻。」