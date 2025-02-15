舒華IU靠它瘦！蘋果減肥法翻紅　專家提醒「連皮吃2重點」：效果才會好

▲人氣女團 (G)I-DLE舒華曾被批評太胖，透過運動、調整飲食後變得玲瓏有緻。（合成圖／翻攝自(G)I-DLE YouTube、X／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

過去蘋果減肥法曾風行一時，近來隨著多位韓星如IU、舒華、朴敏英採用蘋果減肥，讓這個方法又再度暴紅。專家建議蘋果要連皮吃，不但保有營養素、又能增加飽足感，同時提醒要另外搭配蛋白質食物，才不會讓肌肉量流失。

南韓人氣女團 (G)I-DLE中來自台灣的成員「葉舒華」，原本屬於西洋梨身材，再加上臉型比較圓潤，所以曾被譏諷「不適合女團」，後來舒華靠著皮拉提斯、飲食控制成功瘦身，仔細查看她的減肥菜單，早餐：蘋果1顆、低脂乳酪1份。午餐：糙米雜糧飯1份、泡菜、豆子、小菜。晚餐：清蒸番薯1個、雞胸肉1人份。而且晚上6點後便禁食。

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營養師程涵宇表示，舒華的三餐均衡分配，包括高纖維的全穀雜糧、高蛋白，有飽足感又能維持肌肉量，沒有長時間空腹，比較不容易造成暴食風險。「不過，這份菜單的總熱量約800-1000大卡，對於一般成年人來說過低，長期可能影響新陳代謝。」另外，建議食物可以更多元，例如早餐加一些堅果、１顆雞蛋；晚餐再搭配一些蔬菜讓營養更全面。

早餐菜單中的蘋果，正是近來許多韓星減肥時的熱門食材，這種減肥方法的理論基礎是蘋果低熱量、一顆僅有52卡、高纖維的特性，可以幫助控制熱量攝入，提供飽足感，同時促進消化系統的健康運作。

韓星朴敏英、IU曾分享自己靠蘋果減肥成功甩肉，像是朴敏英為了拍攝，需要緊急瘦身時，就會連續三天三餐只吃蘋果，透過豐富膳食纖維來提升飽足感，促進腸胃蠕動，不過這個方法只建議短時間內應急，如果長期只吃蘋果還是會營養不均衡的。另外IU則是透過早餐吃一顆蘋果的方式，就成功在一個月瘦下5公斤。

郵政醫院營養師黃淑惠曾受訪表示，蘋果本身是非常好的水果，同時具有兩種膳食纖維，像是果皮屬於不可溶性纖維，果膠則是水溶性纖維。不可溶性纖維就像掃把一樣，可以清腸、排毒素。果膠的功效則像是海綿，當乾海綿吸水後就會變得柔軟、膨脹，在胃部及腸道的時間就會變久，讓人有飽足感，不會容易肚子餓。

▲蘋果減肥法近來討論度很高，專家表示可用於取代高熱量食物，但不要長期只吃蘋果。（示意圖／黃威彬攝）



人體脂肪細胞分為棕色脂肪細胞、白色脂肪細胞，黃淑惠說，棕色脂肪細胞當中的粒線體較多，脂肪燃燒速度較快，而蘋果的熊果酸含量偏高，可以啟動人體的棕色脂肪細胞，開啟燃燒脂肪效果，所以建議蘋果一定要連皮一起吃，減重效果才會好。

程涵宇提醒，因為蘋果屬於水果類，所以幾乎不含蛋白質及油脂，所以整天只吃蘋果營養並不均衡，若長期營養攝取不足，容易在結束減肥後反彈，甚至暴飲暴食。

「而且一定要搭配足夠的蛋白質，否則肌肉流失會讓基礎代謝下降，長期下反而更難減肥。」程涵宇說，像IU就在晚餐喝高蛋白飲，或是同時要吃一些富含蛋白質的食物，避免肌肉流失，比較好的方式是用蘋果取代高熱量食物，例如零食、甜點，而不要長期當作主食。

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