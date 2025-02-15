周興哲情人節宣布合作大咖天后！　大聊感情觀自洩把「愛情當作盆栽」

記者蔡琛儀／台北報導

周興哲推出10週年創作專輯《Almost幾乎是愛情》，歌曲〈I LOVE US〉請到金曲歌后魏如萱合作，MV則由范少勳和入選台北電影節「非常新人」蒲禾菲共演，完美詮釋〈I LOVE US〉曲中所描繪的現下都會愛情現象，點出年輕情侶各自需要私人空間的感受。

▲周興哲、魏如萱曾多次合作。（圖／星空飛騰提供）

魏如萱和周興哲先前曾在同家唱片公司，魏如萱更曾兩度力挺周興哲，分別於台北小巨蛋和上海梅奔擔任過周興哲演唱會的特別來賓，這次在金曲製作人陳君豪的操刀、最佳作詞人葛大為的指引下，周興哲和魏如萱不僅共創〈I LOVE US〉，更破天荒攜手詮釋這首心血結晶。

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周興哲表示很開心跟魏如萱攜手寫歌又對唱，提及當時在錄《聲生不息寶島季》時，兩人就開始醞釀合作，魏如萱則說要準備寫歌詞時，預想這首歌「是個舒服的存在」，想用此曲來描繪現代人新的感情觀，「已經不需要24小時黏在一起，也不用勉強配合對方的興趣。」更說：「我們已經在一起，還是可以擁有必要的me time。」她說每人心裡都有一個小房間，那是自己小小世界，「我們愛著，但也保有自己的空間。」

▲〈I LOVE US〉MV由范少勳、蒲禾菲共演。（圖／星空飛騰提供）

周興哲則妙喻，「家裡的盆栽需要通風，愛情亦然。」形容「通風」是愛情最佳的黏著劑，現代人成熟的愛情觀，是在一起卻允許擁有自己，「愛著對方，但也能擁有自己，這是可以同時存在的！」