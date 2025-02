直擊／魔力紅「專寵台粉」加碼唱《Lost Stars》　亞當帥喊：情人節快樂

記者蕭采薇/高雄報導

睽違六年,搖滾天團「魔力紅」(Maroon 5)再次重返高雄世運主場館,成為首支二度登上世運主場開唱的西洋樂團,特地選在2月14日要與歌迷共度情人節。主唱亞當(Adam Levine)更特別加碼,演唱台灣場限定《Lost Stars》,並向台下粉絲告白:「情人節快樂!」

▲魔力紅睽違六年,情人節當天重返高雄世運主場館開唱。(圖/記者蕭采薇攝)

熱血爆滿的《Maroon 5 Asia 2025》亞洲巡迴,唱遍馬尼拉、雅加達、曼谷、東京、吉隆坡,而西洋情人節登場的高雄世運則是本次亞巡的壓軸,不僅是一次音樂盛宴,更是魔力紅與粉絲約定好,在2月14日的一場浪漫約會。

主唱亞當這回使出渾身解數,不僅蹦跳全場,演唱時狀態絕佳不說,還小秀一段刷吉他的帥招,證明他「最性感樂團主唱」的魅力不減。在安可橋段,搭配著不插電木吉他的聲音,亞當笑問:「有人知道接下來要唱哪首歌嗎?」接著便是《Lost Stars》的前奏響起。

▲亞當這回使出渾身解數,蹦跳全場。(圖/記者蕭采薇攝)

全場觀眾瞬間瘋狂尖叫,因為這首歌先前並未出現在本次亞洲巡迴之中,據悉,《Lost Stars》確實是後來才加上,是送給台灣粉絲的情人節驚喜。這首歌其實並非是魔力紅的歌曲,而是主唱亞當演出電影《曼哈頓戀習曲》,為電影所演唱的插曲,但浪漫的情歌旋律特別對台灣歌迷胃口,成為粉絲心中所愛的經典之一。

▲亞當帥氣秀了一段電吉他SOLO。(圖/記者蕭采薇攝)

由帥氣主唱亞當領軍的魔力紅,從1994年便在洛杉磯成軍,2001年以「魔力紅」的名稱重組,之後創下一連串佳績,堪稱是21世紀最偉大樂團之一。亞當不僅擁有足以征服新世代樂迷的魔性歌喉以及受人喜愛的率性氣質,加上創作上不斷碰撞多元曲風,一手駕馭了流行、放克、舞曲、迪斯可、嘻哈、R&B等,締造了無數洗腦金曲。

▲亞當安可時脫去上衣,不畏寒流誠意露出二頭肌。(圖/記者蕭采薇攝)

魔力紅生涯累積超過260億次串流收聽天量,有著15首告示牌Top 10朗朗上口金曲,征服數億樂迷雙耳像是一鳴驚人情歌之作《She Will Be Loved》、震撼全球不敗名曲《This Love》、衝破20億次收聽《Memories》、婚禮必播《Sugar》、復古迪斯可舞曲《Moves Like Jagger》等,這回通通讓粉絲一次聽個夠,現場熱力演唱18首歌曲,帶來將近兩小時誠意滿滿的演出。