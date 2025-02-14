記者吳睿慈／台北報導

日本知名導演荻上直子執導的電影《圓圈》，「A咖偶像」堂本剛睽違27年點頭參演，她14日來到台灣與影迷見面，特地抽空與台灣媒體見面，透露是製片山田雅子糾纏了堂本剛將近1年半的時間，對方終於點頭出演。導演表示「從以前大約20年前就注意到堂本剛先生，雖然不是粉絲，但都會關注他的作品，這次很想找他演出，感覺他那時候在精神上呈現難受的狀態」，兩人交流之後，讓她更確信「他外表露出笑容，但其實內心滿沈重的」，慧眼看出對方的內心世界。

▲導演荻上直子推出新電影《圓圈》。（圖／天馬行空提供）



荻上直子執導的電影《圓圈》以獨到的視角，建構一場趣味橫生又饒富寓意的藝術家心靈冒險，她14日接受台灣媒體訪問，透露找對方演出的契機，「某次在綜藝節目上看到他，他逗著觀眾笑，當然當時有露出自己的笑容，但那個背後有別人沒看到的痛苦一面」，兩人在經過1年多的劇本交流後，讓導演更確信堂本剛其實心中頗為沈重。

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堂本剛以傑尼斯偶像團體「KinKi Kids（近畿小子）」出道，年紀輕輕就進到演藝圈工作，並獲得超高人氣，導演荻上直子說出內心話：「我以為他是會說場面話的人，但後來經過相處覺得他是很純真、純粹的感覺，這是我當初沒預料到的，就是因為他是如此純真的一個人，所以他在演藝圈才會感到很痛苦。」

▲導演荻上直子訪台會影迷。（圖／天馬行空提供）



電影《圓圈》講述藝術家「澤田」無意畫出圓圈，卻一夕爆紅，導演荻上直子認證：「電影裡的圓全都是他親手用左手畫的，這輩子能畫的圓都畫了，因為這個角色設定是不經意畫下圈，所以我們沒有刻意叫他練習，尤其是屋頂上用拖把畫出圓圈的那一幕，我很驚訝，他能畫出這麼美的圓圈。」

▲▼ 《圓圈》裡所有「圓圈」都是堂本剛所畫。（圖／天馬行空提供）



片裡有句台詞直白講出「藝術家的作品不賣錢，就不能被稱為藝術家」，荻上直子被問是否有作品未賣座的挫折感？她有感而發，「這問題很困難，電影不賣座基本上就沒有下一部，現在的電影產業很困難，因為有串流平台，如果我的電影展現太強烈的個人風格，我也會擔心會不會觀眾就不進場了，會因此不安。」

▲《圓圈》找來多位大咖主演。（圖／天馬行空提供）



是否曾經因無心畫出的「圓」，作品引起迴響？她笑著否認：「沒有，我每次都有野心，每次都想讓觀眾進場看我的電影！」但確實在推出《波紋》時，她曾閃過念頭「這樣的題材可能沒辦法吸引觀眾，但沒想到意外引起迴響」，而她原料想觀眾會把《圓圈》當成商業片看，卻變成了藝術片，讓她頗感到意外。《圓圈》2月21日在台上映。