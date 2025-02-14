樂天女孩筠熹PK韓國啦啦隊　小紫見證滿貫全壘打嗨喊台灣尚勇

記者葉文正／台北報導

中華隊經典賽資格熱身賽，在台北大巨蛋迎戰樂天巨人，13日第八局滿貫全壘打拉開差距，終場Team Taiwan7比3勝出，兩日連勝。這次台韓交流賽，樂天女孩筠熹、若潼、小紫和熊霓到場應援。

▲韓國啦啦隊睦那京（左三）嘟嘴，跟筠熹互動被粉絲拍下。（圖／樂天桃猿提供）

小紫興奮地說：「這場比賽是我首次在大巨蛋應援！」她透露，尤其昨晚最後時刻的全壘打，讓她忍不住大喊：「真的台灣尚勇！」熊霓表示：「當下真的超興奮！滿貫砲一擊逆轉，我們瘋狂跳嗆司曲，整個現場超熱血！」

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▲甜美的若潼。（圖／樂天桃猿提供）



談到全壘打的瞬間，筠熹表示：「滿貫全壘打擊出後，整個現場嗨到不行，所有球迷不分中職哪一隊，都一起唱著《台灣尚勇》，那畫面、那聲音真的讓人超感動！」小紫也說：「看到有球員受傷下場那一刻原本很擔心，沒想到換上林佳瑋後，他竟然轟出滿貫全壘打！所有的疲勞瞬間消失了！」

▲筠熹賣力應援。（圖／樂天桃猿提供）



有趣的是，筠熹分享了這次與韓國啦啦隊的有趣互動。「因為是交流賽，比賽氣氛就是要開心好玩，所以當我們比分超前時，我們對著韓國啦啦隊跳 『肯恰拿』（韓文的「沒關係」），場上小互動超有趣！」其中，也有粉絲捕捉到韓國隊落後時，韓國啦啦隊睦那京嘟嘴，對筠熹比出哭哭的手勢。筠熹笑說：「當時我就在台上比出摸摸頭的手勢，雖然比分翻轉，但我們仍然是友好的。」應援交流不僅增添比賽趣味，也展現了台韓啦啦隊之間的良好互動。



隨著新球季即將開始，小紫說：「休季期間不小心胖了不少，開季時一定讓大家看到完美體態的我！」筠熹也表示：「新球季快開始了，越來越多人關注中職，希望大家能多進場支持。不管哪一隊都值得支持，如果還沒決定支持誰，歡迎來樂天桃園看看我們，3月30日開幕戰見！」