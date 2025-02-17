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加碼！啟動ETtoday粉絲窩本命星　立刻領KKBOX 風雲榜花瓣抽門票

KKBOX 風雲榜 花瓣網頁任務

記者劉宜庭／綜合報導

加碼時間到啦！FansWorld粉絲窩推出抽獎活動，今（17日）祭出第二波加碼活動「第 20 屆 KKBOX 風雲榜索票應援花瓣加碼任務」，只要在3月2日23:59之前，在粉絲窩專區挑選自己最愛的偶像、設定為「本命星」，就能獲得更多抽中KKBOX 風雲榜門票的機會哦！

>>>點我進加碼活動頁<<<

指定任務說明：註冊 ETtoday 會員，並且於 Fansworld 粉絲窩專區完成「本命星設定」，以下為示意圖：

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粉絲窩_本命星設定

ETtoday「應援花瓣兌換碼」發放方式：完成本命星任務後，會員登入狀態回到活動頁面，系統判定完成本命星任務之ETtoday會員，頁面下方即會出現KKBOX應援花瓣兌換碼。

KKBOX 風雲榜索票「應援花瓣兌換碼」說明：用戶領取到兌換碼後，請於 2025/3/7（五）23:59 前至 第 20 屆 KKBOX 風雲榜官方網站內完成序號兌換。

應援花瓣兌換碼兌換期限：2025/3/7（五）23:59 截止。

【第一重驚喜：天天應援活動】

下載ETtoday新聞雲App，加入FansWorld粉絲窩會員，至「ETtoday粉絲窩 x KKBOX」網路人氣應援活動票選，使用愛心投票，就有機會抽中KKBOX 風雲榜雙人門票，還有KKBOX首月0元優惠碼等你拿，投出的愛心數越多、中獎機率越高哦！

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>>>點我下載新聞雲App加入粉絲窩

溫馨小提醒：已下載新聞雲App用戶記得要更新，才會出現FansWorld粉絲窩專區哦！

【第二重驚喜：索票加碼任務】

加碼活動於2/17開跑，在FansWorld粉絲窩完成「本命星設定」之任務，便能獲得KKBOX 風雲榜索票「花瓣序號」，增加門票抽獎機會！

【第三重驚喜：3月份即將推出，敬請期待】

本屆KKBOX風雲榜卡司包括南韓人氣天團SUPER JUNIOR-D&E之外，還有利特、始源、神童組成的子團SUPER JUNIOR-L.S.S. 也將加入演出，與玖壹壹、Lollipop 棒棒堂、W0LF(S) 五堅情、Ozone一同展現台韓男團大車拚盛況；此外，金曲歌后蔡健雅將領軍温嵐、丁噹、高爾宣、Marz23、派偉俊、黃偉晉、陳華輪番上陣，再搭配美秀集團、芒果醬樂團，還有以〈Bunny Girl〉一曲創下串流聆聽總數破億的18歲日本創作歌手AKASAKI與香港歌手林家謙也將跨海參演。

4/19 KKBOX 風雲榜直播鎖定ETtoday。

▲本屆KKBOX風雲榜卡司。（圖／KKBOX提供）

▲本屆KKBOX風雲榜卡司。（圖／KKBOX提供）

【關於Fansworld粉絲窩】
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FansWorld粉絲窩是一個專為追星族打造的平台，聚焦討論追星話題，粉絲可以互相推坑喜歡的偶像、分享明星圈粉故事。FansWorld粉絲窩首次推出的投票活動「2024台灣人氣團體票選」，短短兩周時間，就累積超過105萬票數，在Threads引爆話題。

FansWorld粉絲窩專區推出「人氣華娛明星月榜」、「人氣日韓明星月榜」票選，獲得第一名的藝人，分別可以登上、「ETtoday星光雲」、「韓星爆爆」粉絲專頁橫幅Banner，讓更多人認識你的愛豆！粉絲窩將不定時發布即時戰況，快來為你的偶像應援吧！

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