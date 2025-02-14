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孫生性騷遭判刑認「以後會先問」！　陳沂分析他態度：繼續凹

記者黃皓瑋／綜合報導

YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生因拍打女性臀部，近期被以性騷擾罪判處5個月有期徒刑、得易科罰金15萬元，事後孫生拍影片道歉，並表示以後在有肢體接觸前「會問清楚」。網紅陳沂今（14日）對此發聲，質疑孫生在判決書出爐後「繼續凹」，也直言對於犯罪行為零容忍。

▲▼孫生。（圖／翻攝自Instagram／wackyboys520）

▲孫生因性騷擾遭判刑。（圖／翻攝自Instagram／wackyboys520）

▲陳沂發文挺一百五。（圖／翻攝自陳沂臉書）

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▲陳沂發文質疑孫生的回應影片。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

孫生11日上傳YouTube影片回應性騷擾事件，除了公開道歉外，他也解釋拍打臀部對自己來說，就像打招呼一樣，沒有性騷擾的意思，自認「可能還不太會保護自己」。影片一出引發熱烈討論，也引起不少網友的質疑，孫生則留言表示他只是在解釋自己的觀念：「或許很偏差、不符合一般社會期待感、很不正，但那就是我。」

對於孫生回應性騷擾的影片，陳沂今日凌晨發文砲轟：「真不敢相信判決書出來，有對話紀錄還有監視器影片，孫生還能繼續凹欸。被譴責就說自己三觀不正，他到底知道自己錯在哪嗎？」她也認為，孫生在影片中展現出的態度就是「我覺得這還好啊，有這麼嚴重嗎」、「好啦，造成女生不舒服我道歉可以了吧」，直言：「犯罪就是逾越道德底線，零容忍！」

▲孫生發影片致歉。（圖／翻攝自孫生Threads）

▲孫生13日再度致歉。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

事實上，孫生在發布影片後，於13日再度公開致歉，他強調「女生不舒服，原本就是男生的錯」，也坦言自己在影片中的態度可能過於嬉鬧，對於網友的批評虛心接受：「身為公眾人物應該要時刻注意，我太容易去發我心中的想法、把大家當朋友了，其實這些都沒有意義，讓女生感到很不舒服，我很抱歉，對不起。」

▼陳沂臉書貼文。（翻攝自Facebook／陳沂。如遭刪除請見諒）

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陳沂, 孫生

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