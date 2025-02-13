《綜藝三國智》瑪麗曬婚戒！　富士山前浪漫求婚她爆哭

記者蔡宜芳／綜合報導

40歲知名主持人瑪麗（吳瑪麗，本名吳宜媚）曾主持廣播節目《青春點點點》、電視節目《綜藝三國智》。她在2023年被週刊拍到擁吻照，隨即公開認愛，而戀情曝光一年多後，她終於於13日宣佈接受另一半求婚的喜訊。

▲瑪麗接受另一半求婚。（圖／翻攝自Instagram／maryintower）

瑪麗13日在社群曬出與另一半Joy在富士山前拍下的婚戒照，透露自己前一天正在寫交往第18個月的卡片，「有點愣住，想說這個數字怎麼比我想像中的少？有種已經過了半輩子的感覺，但每天起床見到對方，還是充滿悸動的滿足。」

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瑪麗還提到，自己即便偶爾和Joy吵架，兩人也會吵到哭著相擁，並試著想出更好的溝通方式去共度未來，「把最脆弱的一面都給彼此看了，然候互相捧著易碎的那一塊，溫柔的說沒關係，我們慢慢的讓彼此更好、更堅強，不要害怕。」

▲▼瑪麗先前和Joy去日本玩時，被對方求婚。（圖／翻攝自Instagram／maryintower）

瑪麗也說，她其實很想當著好友們的面分享喜訊，但卻總是害羞得說不出口，「就連在電台想親自跟陶子姐（陶晶瑩）報告這件事，都失敗三次最後無疾而終…」她也附上求婚影片精華版，引來大票網友留言祝福。