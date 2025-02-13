ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

威肯的最後一張專輯？鬆口「想卸下身分」　親自曝引退原因

記者蕭采薇／綜合報導

本月初甫於音樂盛事葛萊美頒獎典禮帶來驚喜演出的「音樂魔人」威肯（The Weeknd），即便不斷創下傲人的成績紀錄，威肯卻不戀棧，他在近期訪問中表示自己想要卸下「威肯」這個身分，專輯《追逐明日》可能就是以此人設發行的最後一張作品。

▲威肯（The Weeknd）。（圖／環球音樂提供）

▲威肯（The Weeknd）。（圖／環球音樂提供）

威肯近期在數位平台Spotify創下首位擁有 27 首破 10 億串流單曲的歌手，日前推出的第六張專輯《追逐明日》（Hurry Up Tomorrow）更在本周拿下告示牌專輯榜冠軍，也成為今年全美首周銷售成績最佳的作品，那麼，他不戀棧的原因是什麼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2022年威肯在一場八萬人的洛杉磯演唱會失聲，隔天去就診後，醫生說除了聲帶發炎以外，沒有其他症狀，威肯才明白是壓力影響生理，而這也成為他想要卸下「威肯」身分的重要轉捩點，他表示：「某部分的我心裡想著『你會失去聲音就是因為一切都已經完成了，你該說的都說了，不要在這場派對裡面過度停留。你可以現在就結束這一切，並過一個快樂的人生。』或許《追逐明日》就是該謝幕的時刻？」

▲威肯（The Weeknd）。（圖／環球音樂提供）

▲威肯表示自己想要卸下「威肯」這個身分。（圖／環球音樂提供）

威肯接著說：「如果不是在巔峰時離開，那什麼時候才是合適的時機？一旦你對我的了解過多，那就是該轉變的時候了。」 威肯形容音樂事業宛如一場老鼠在輪圈中奔跑的無止境競賽，「更多的名譽、成功、演出、專輯、獎項以及更多的冠軍紀錄，這些永遠都不會停下來，除非你自己結束它。」

威肯強調這並不代表他要停止做音樂，而是他認為自己已經以「威肯」這個身分做到極致了，他說道：「沒有人能把『威肯』這個身分做得比我更好，而我也不打算再讓他進化了，我已經透過這個身分完成了所有挑戰，很期待接下來會發生什麼事。」

威肯預計將在5月16日推出專輯同名電影，邀請曾演出《永恆族》的愛爾蘭演員貝瑞柯根（Barry Keoghan）與以影集《星期三》爆紅的珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）共演。全新專輯《追逐明日》數位平台已經上線，實體專輯14日正式發行。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【鞭炮到底在哪？】這麼大一個鞭炮你有看見嗎？

推薦閱讀

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還　為紀念天天自拍

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還　為紀念天天自拍

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！親揭分手導火線…他被爆擁26歲新歡

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！親揭分手導火線…他被爆擁26歲新歡

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

新光三越美食街氣爆「阿緯餐廳原本在招商名單」！PO全黑圖：太震驚

新光三越美食街氣爆「阿緯餐廳原本在招商名單」！PO全黑圖：太震驚

獨／台中新光三越氣爆…坂口健太郎傍晚活動只隔160m　同場台星曝現況

獨／台中新光三越氣爆…坂口健太郎傍晚活動只隔160m　同場台星曝現況

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

BL劇尺度超大…2男星拍床戲「內褲形狀變了」　認了起生理反應！

BL劇尺度超大…2男星拍床戲「內褲形狀變了」　認了起生理反應！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還　為紀念天天自拍

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！親揭分手導火線…他被爆擁26歲新歡

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住！逛街被搭話 真實反應全被拍

新光三越美食街氣爆「阿緯餐廳原本在招商名單」！PO全黑圖：太震驚

獨／台中新光三越氣爆…坂口健太郎傍晚活動只隔160m　同場台星曝現況

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

威肯, The Weeknd

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 帥氣回歸！Elijah Woods親自官宣新巡迴　升級重返台北「親直播」
  2. Energy睽違22年重返馬來西亞　「6000人擠爆破紀錄」現場照曝光　　
  3. 小哥哥艾里罵孫生「挨酸半斤八兩」　直球反擊：搞不清楚在那亂講話
  4. IVE師妹團出道前就惹議！團名「撞前輩MONSTA X基賢暱稱」挨批不尊重
  5. 于小惠離婚…畢典燦笑合體前夫！蔡岳勳長女穿比基尼「辣露人魚線」
  6. 白白升格人妻4年疑婚姻觸礁　「不過是生孩子的工具」發文掀揣測
  7. 林萱瑜結婚半年放閃Junior　甜曝心動瞬間：確定是對的人
  8. 帥哥男歌手娶大3歲老婆成幸福人夫　曝婚姻之道...1件事最重要
  9. F級女偶像沙灘「解放比基尼」　彎腰辣秀事業線被讚：寫真皇后
  10. 籃籃工地做苦工　阿翔、無尊拆房全身灰頭土臉

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366