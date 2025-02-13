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比莉東區逛百貨公司「包緊緊還是一秒被認出」！招牌爆炸頭露餡

娛樂報報／比莉逛百貨不見兒子周湯豪　全副武裝變裝出門一舉動秒漏餡

▲比莉全副武裝戴口罩現身東區，享受獨自的逛街悠閒時光。（圖／讀者提供／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

比莉先前參加人氣綜藝《夜市王》大嗑美食，大讚「好吃到懷孕」，還說自己會因為夜市美食，全副武裝變裝出門，「我會戴帽子、口罩，易容變裝出門，但還是會有人從背後叫我『比莉姐』。」日前就有時報周刊CTWANT讀者在路上巧遇戴口罩變裝出門的比莉，只不過不是在夜市，而是目擊她去逛百貨公司，招牌爆炸頭造型十分有辨識度，而且逛街也是看豹紋衣服，不論造型還是喜好，一秒就能認出是她。

娛樂報報／比莉逛百貨不見兒子周湯豪　全副武裝變裝出門一舉動秒漏餡

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▲比莉一進百貨公司就直衝愛店逛街，目光立刻鎖定豹紋新品。（圖／讀者提供）

據讀者表示，比莉本月4日當天晚間一人獨自走在復興南路上，身邊不見兒子周湯豪的身影，腳程飛快一轉彎就進了東區百貨公司。據讀者表示，比莉即便是與路人對上眼，也會十分自然地移開目光，似乎是想享受獨自的逛街時光。雖說當天只有10度低溫，但她穿搭依舊時尚，雖不是螢光幕前大家熟悉的豹紋造型，改穿藍色飛行外套搭配牛仔褲，但搭配她的招牌花椰菜髮型以及黑色口罩，低調中又帶有時尚感。

娛樂報報／比莉逛百貨不見兒子周湯豪　全副武裝變裝出門一舉動秒漏餡

▲豹紋風是向來是比莉打扮的招牌形象。（圖／翻攝自比莉IG）

比莉一進百貨公司，就搭上手扶梯直下地下1樓，轉進愛店開始看新品。值得一提的是，比莉一進店，就立刻被滿滿的豹紋新品吸引住目光，店員立刻上前招呼介紹，比莉也熱情地回應，從兩人互動間看得出這應該是比莉常逛的愛店。原來她不只螢光幕前愛穿豹紋，私下也是百分百的豹紋控，即使她全副武裝戴口罩，不用看到臉，從逛街喜好也能認得出是她，只能說太有辨識度也是一種甜蜜的煩惱。

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