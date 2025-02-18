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小孟老師／2月18日星座運勢　巨蟹別宅在家「多出門有好運」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：提升整體素質

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感情：伴侶成為依靠

財運：留心套牢陷阱

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：牡羊

雙子座

工作：凝聚團隊忠誠

感情：家庭和樂融融

財運：控制容易出錯

幸運色：藍色

貴人：射手

小人：天秤

天秤座

工作：建立工作目標

感情：打扮性感迷人

財運：破財危機解除

幸運色：白色

貴人：金牛

小人：處女

【土象星座】

摩羯座

工作：推動團隊培訓

感情：放下心中疑慮

財運：套牢危機解除

幸運色：黃色

貴人：巨蟹

小人：射手

金牛座

工作：領導培訓計劃

感情：甘願為愛奉獻

財運：研究投資建議

幸運色：綠色

貴人：雙魚

小人：水瓶

處女座

工作：持續改進效率

感情：找到彼此的愛

財運：要細心莫大意

幸運色：灰色

貴人：雙子

小人：天蠍

【水象星座】

雙魚座

工作：建立持續學習

感情：新的機會展開

財運：家用預算調整

幸運色：橘色

貴人：處女

小人：巨蟹

天蠍座

工作：良好時間管理

感情：有利談情說愛

財運：重大消息出現

幸運色：綠色

貴人：水瓶

小人：魔羯

巨蟹座

工作：發現市場趨勢

感情：可多參加聚會

財運：突破更有發展

幸運色：玫瑰色

貴人：天秤

小人：雙子

【火象星座】

獅子座

工作：確保產品供應

感情：新朋友好人緣

財運：記得保持彈性

幸運色：金色

貴人：魔羯

小人：雙魚

射手座

工作：提高管理效率

感情：撐起家庭事務

財運：留意危機處理

幸運色：紅色

貴人：牡羊

小人：金牛

牡羊座

工作：推廣市場策略

感情：桃花機會增多

財運：清空之後成長

幸運色：黑色

貴人：天蠍

小人：獅子

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