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連大S都忘了！具俊曄「珍藏1物23年」婚後歸還　為紀念天天自拍

記者張筱涵／綜合報導

徐熙媛（大S）因流感併發肺炎，在日本旅遊期間驟逝，享年48歲。她與韓國藝人具俊曄跨越二十年的愛情故事，成為外界關注的焦點之一。隨著這段純愛故事畫下句點，許多網友重新觀看具俊曄2024年上節目《脫鞋恢單4MEN》時分享的點滴，回憶起兩人深厚的感情，不禁感到悲傷與惋惜。

▲▼具俊曄 大S。（圖／翻攝自YouTube／SBS Mandarin 官方中字）

▲具俊曄和大S的婚姻故事十分感動。（圖／翻攝自YouTube／SBS Mandarin 官方中字）

具俊曄曾在節目中提到，自己珍藏著大S 23年前送他的外套，「那是她當時送我的禮物，到現在我都捨不得丟掉。」此外，他也提及，婚後曾將一面黑色經典款的鏡子歸還給大S，這面鏡子是23年前她來韓國旅遊時遺忘的東西：「她看到後驚訝地問『這是在哪裡找到的？』」這些細節讓網友們感受到他對大S的深厚情感。

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▲▼具俊曄 大S。（圖／翻攝自YouTube／SBS Mandarin 官方中字）

▲具俊曄珍藏大S送的外套20年。（圖／翻攝自YouTube／SBS Mandarin 官方中字）

此外，具俊曄婚後才得知，大S當年拍攝《流星花園》時，曾穿著他送的衣服，這讓他十分感慨：「我是結婚後才知道這件事，要是當時就知道，我一定會嘗試聯繫她。」

▲▼具俊曄 大S。（圖／翻攝自YouTube／SBS Mandarin 官方中字）▲▼具俊曄 大S。（圖／翻攝自YouTube／SBS Mandarin 官方中字）

▲具俊曄將大S忘在韓國的東西收藏起來，婚後歸還時，對方相當驚喜。（圖／翻攝自YouTube／SBS Mandarin 官方中字）

婚後，具俊曄與大S總是會在出門前於電梯內自拍，記錄兩人的幸福時刻。他曾透露，這是他想要珍藏的美好回憶。如今，這些溫馨的畫面成為網友心痛的來源，許多人忍不住留言：「每次出門都會在電梯自拍，現在她走了，他該怎麼辦？」、「23年前的鏡子還收著，這兩人真的是純愛。」、「希望下輩子你們能從年輕相愛到白頭。」

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徐熙媛, 大S, 具俊曄

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