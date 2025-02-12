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米可白絕美純白婚紗照曝光！　「新郎不是孫綻」拍攝過程超艱辛

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情持續發展，日前王燦與米可白為戲拍攝婚紗照，兩人甜蜜互動，CP感爆棚。有著豐富「新娘」經驗的米可白，笑稱自己已為戲披過8次婚紗，堪稱「戲劇婚禮專業戶」。不過，穿婚紗拍戲的背後，卻有著不為人知的辛苦。

▲米可白在《好運來》八度披上婚紗。（圖／民視提供）

▲米可白在《好運來》八度披上婚紗。（圖／民視提供）

米可白透露，每次穿婚紗最痛苦的莫過於「憋尿」，因為擔心弄髒禮服，她經常一整天下來都無法好好上廁所，更爆料拍攝婚紗照當天，第一天就憋了3小時，第二天又憋了2小時，敬業精神讓現場工作人員都感到震驚。而為了配合婚紗款式，她肩膀上的亮片也造成了紅腫，可見穿婚紗的代價不小。

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▲米可白在《好運來》八度披上婚紗。（圖／民視提供）

▲米可白在《好運來》八度披上婚紗。（圖／民視提供）

王燦在劇中飾演的陳曉剛，雖然感情氾濫，讓不少觀眾氣得牙癢癢，甚至有粉絲留言要他遠離楊文琪（米可白飾），但他私底下卻非常感謝能與米可白搭檔演出。他稱讚米可白不僅演技精湛，還非常貼心，經常準備親手做的貝果或點心，讓他在拍戲之餘也能享用美食。

▲米可白在《好運來》八度披上婚紗。（圖／民視提供）

▲米可白在《好運來》八度披上婚紗。（圖／民視提供）

▲米可白在《好運來》八度披上婚紗。（圖／民視提供）

王燦透露，這次在劇中為了選舉，不得不與米可白結婚。他感謝米可白總是主動幫忙設計姿勢，讓拍攝過程相當順利。拍攝試婚紗和婚紗照時，米可白穿的婚紗裙子非常蓬鬆，現場工作人員還開玩笑地說「一定是有財（藍葦華飾）躲在裡面啦！」

▲米可白在《好運來》八度披上婚紗。（圖／民視提供）

▲米可白在《好運來》八度披上婚紗。（圖／民視提供）

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米可白, 好運來

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