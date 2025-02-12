ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾替BTS設計韓服！32歲國際設計師金里乙輕生亡　家屬請警方介入調查

記者張筱涵／綜合報導

韓國知名設計師金里乙（本名金鍾元）於11日晚間驟然離世，享年32歲。靈堂設於全羅北道南原醫療院，其突然離世的消息震驚時尚界。

▲▼金里乙。（圖／翻攝自Instagram／rieul.kim）

▲金里乙離世，享年32歲。（圖／翻攝自Instagram／rieul.kim）

金里乙以創新韓服設計聞名，將傳統韓服與現代西裝結合，打造出獨特的「韓服西裝」，並創立品牌「里乙（Rieul）」，尤其更曾因設計防彈少年團（BTS）穿著的韓服西裝而聲名大噪，進一步推動韓服時尚走向國際。他於2023年獲選為《富比士》「亞洲30歲以下最具影響力的30人」之一，被譽為韓國時尚界的代表性人物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據金里乙親近友人透露，金里乙當天前往位於父母居住的全羅北道南原市的某公寓，接到外部來電後突然做出極端選擇，家屬已請警方介入調查，以釐清詳情。

▲▼金里乙。（圖／翻攝自Instagram／rieul.kim）

▲防彈少年團曾穿著金里乙設計的服裝表演。（圖／翻攝自Instagram／rieul.kim）

金里乙的設計理念是將韓服融入現代時尚，打破傳統服飾結構，以韓服為基礎，融入西裝外套版型的短袄（저고리）與寬褲剪裁的褲裝，使傳統韓服呈現嶄新風貌。他的設計不僅在韓國廣受歡迎，更在國際市場獲得高度關注，防彈少年團曾穿著他的作品亮相，使韓服時尚引起全球熱議。

就在去世前不久，金里乙曾參與阿里郎電視台節目《The Globalists》，與梨花女子大學國際研究生院教授孫志愛進行對談，討論「連結傳統與現代的韓國精品品牌」。

該節目於2月7日播出，當時金里乙充滿抱負地表示：「我的目標是讓『里乙』成為代表韓國的品牌，透過這個品牌，讓韓國人可以自豪地談論『韓文』與『韓服』，希望每一位與我們對話的人都能成為向世界介紹韓國文化的代表。」

金里乙的驟然離世令時尚界深感惋惜，業內人士紛紛表示：「他是最具潛力的年輕設計師之一，以最韓國化的方式向世界展示韓服之美，他的離開令人感到無比遺憾。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

推薦閱讀

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

ETtoday粉絲窩送KKBOX 風雲榜門票　去看SUPER JUNIOR兩分隊

ETtoday粉絲窩送KKBOX 風雲榜門票　去看SUPER JUNIOR兩分隊

毛弟「女模新歡」超正長相曝光！IG被揪7線索露餡　經紀人親揭兩人關係

毛弟「女模新歡」超正長相曝光！IG被揪7線索露餡　經紀人親揭兩人關係

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金里乙

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《美國隊長》在台上映「特別場全賣光」　全美首週票房近破億美元
  2. S媽痛失大S「心破了一個洞」！心理師吐恐遇1情況　最擔憂小S：會很多自責
  3. 米可白絕美純白婚紗照曝光！　「新郎不是孫綻」拍攝過程超艱辛
  4. 任達華將迎70歲生日…私下寵名模妻「老婆說啥都是對的」過程曝光
  5. 被嗆腦子有洞「不考慮徐家感受」　賈永婕急上火線反擊了
  6. 《周處除三害》確定翻拍韓國版！　大陸上映創下約29億票房
  7. 男星北海道滑雪險鬧人命！　栽進雪坑無人救援「一度失溫」還原驚悚過程
  8. BL劇尺度超大…2男星拍床戲「內褲形狀變了」　認了起生理反應！
  9. 兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係
  10. Kep1er沈小婷遭前公司開告！　「身份證號竟沒馬賽克」見面會急喊卡

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366