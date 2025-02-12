記者張筱涵／綜合報導

韓國知名設計師金里乙（本名金鍾元）於11日晚間驟然離世，享年32歲。靈堂設於全羅北道南原醫療院，其突然離世的消息震驚時尚界。

▲金里乙離世，享年32歲。（圖／翻攝自Instagram／rieul.kim）



金里乙以創新韓服設計聞名，將傳統韓服與現代西裝結合，打造出獨特的「韓服西裝」，並創立品牌「里乙（Rieul）」，尤其更曾因設計防彈少年團（BTS）穿著的韓服西裝而聲名大噪，進一步推動韓服時尚走向國際。他於2023年獲選為《富比士》「亞洲30歲以下最具影響力的30人」之一，被譽為韓國時尚界的代表性人物。

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據金里乙親近友人透露，金里乙當天前往位於父母居住的全羅北道南原市的某公寓，接到外部來電後突然做出極端選擇，家屬已請警方介入調查，以釐清詳情。

▲防彈少年團曾穿著金里乙設計的服裝表演。（圖／翻攝自Instagram／rieul.kim）



金里乙的設計理念是將韓服融入現代時尚，打破傳統服飾結構，以韓服為基礎，融入西裝外套版型的短袄（저고리）與寬褲剪裁的褲裝，使傳統韓服呈現嶄新風貌。他的設計不僅在韓國廣受歡迎，更在國際市場獲得高度關注，防彈少年團曾穿著他的作品亮相，使韓服時尚引起全球熱議。

就在去世前不久，金里乙曾參與阿里郎電視台節目《The Globalists》，與梨花女子大學國際研究生院教授孫志愛進行對談，討論「連結傳統與現代的韓國精品品牌」。

該節目於2月7日播出，當時金里乙充滿抱負地表示：「我的目標是讓『里乙』成為代表韓國的品牌，透過這個品牌，讓韓國人可以自豪地談論『韓文』與『韓服』，希望每一位與我們對話的人都能成為向世界介紹韓國文化的代表。」

金里乙的驟然離世令時尚界深感惋惜，業內人士紛紛表示：「他是最具潛力的年輕設計師之一，以最韓國化的方式向世界展示韓服之美，他的離開令人感到無比遺憾。」

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