2月片單公開！學校禮堂「吊掛詭異女屍」《默殺：無聲之地》上線

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo 2月片單精彩連發，獨家播出話題強片，泰國BL劇男神「Ping」克里塔農安查納南主演的恐怖片《鬼碟仙》、思考愛情與人生的《談情夜說愛》、《音速小子3 搶先版》、《魔戒：洛汗人之戰 搶先版》與《獵人克萊文 搶先版》等片，更有強檔動畫與動作鉅片強勢上架。

▲台灣大哥大MyVideo 2月片單《鬼碟仙》。（圖／台灣大哥大MyVideo）



如果喜愛電影《金法尤物》，絕不能錯過由艾瑪羅勃茲主演的全新喜劇片《太空學員》，講述大學輟學生蒂芙尼「雷克斯」辛普森一直有太空夢，閨蜜幫她「美化」履歷，竟讓她成功進入NASA競爭激烈的太空員訓練計劃，在東窗事發之前，這位樂觀的佛羅里達女孩如何成功登上宇宙？

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▲台灣大哥大MyVideo 2月片單《太空學員》。（圖／台灣大哥大MyVideo）

艾瑪羅勃茲透露「我一直喜歡『格格不入的角色』，或者是那些總被低估，卻用非傳統方式打破世俗偏見的年輕女性的故事。我覺得這類型的電影已經很久沒見到了，而當我讀完劇本後，真的覺得受到啟發，內心充滿正能量。」

特別的是，艾瑪羅勃茲在這部片首次嘗試擔任監製，她透露原本只是以演員身份加入劇組，後來劇組給了她擔任監製的機會，這讓她感到被認可，也讓她在電影製作中擁有更深的參與感。她願意接下重任也跟《太空學員》編劇莉茲W賈西亞（Liz W. Garcia）有關，坦言「我十幾歲的時候，從沒想過自己可以當導演或製片，這甚至從未出現在我的腦海中。但看到像莉茲這樣的女性，她不僅是導演、編劇，還是兩個孩子的母親，這讓我深受啟發。」

艾瑪羅勃茲也透露在片中飾演她閨蜜的華裔女星柳波（Poppy Liu）當時拍戲也在懷孕中，讓已成人母的她更有感，直呼「我們3個都是媽媽，拍這部片讓我和兒子分開的罪惡感變少了，因為我知道，我們都在為了打造一部能啟發觀眾的作品而努力。」《太空學員》已在台灣大哥大MyVideo上架。

▲台灣大哥大MyVideo 2月片單《鬼碟仙》。（圖／台灣大哥大MyVideo）

人氣BL劇泰國男星「Ping」克里塔農安查納南主演的泰國恐怖片《鬼碟仙》，劇情描述只要接觸通靈板碟仙遊戲的人，都會被惡靈纏身、夜不成眠，只要一入睡就將必死無疑；《談情夜說愛》講述一對青少年曾因一部電影墜入愛河，分開後20年一位已成已婚婦女，在一場際遇下重逢舊愛，對方帶著未婚妻現身，這晚有三對情侶被捲入一場充滿吸引力、幻想、寬恕和希望的碰撞之中，探索愛情、死亡、慾望以及電影對他們的意義，即日起都在台灣大哥大MyVideo獨家播出。

▲台灣大哥大MyVideo 2月片單《音速小子3》。（圖／台灣大哥大MyVideo）

台灣大哥大MyVideo 2月片單老少咸宜，《音速小子3 搶先版》由基努李維（Keanu Reeves）配音的全新反派角色「夏特」助攻，全球總票房正式突破4.7億美元，以目前匯率換算進帳高達155億台幣，不但是《音速小子》系列最高票房，也成功擠進基努李維職業生涯最高票房電影前五名，更一舉超越他《捍衛任務4》的全球票房4.4億美元紀錄，展現該系列的超強吸金力。

▲台灣大哥大MyVideo 2月片單《變身機長》。（圖／台灣大哥大MyVideo）

此外，改編成動畫的奇幻之作《魔戒：洛汗人之戰 搶先版》、漫威限制級電影《獵人克萊文 搶先版》等大製作也列隊上架。中國翻拍知名《大蟒蛇》系列的《大蟒蛇：奪命森林》、韓國實力派男星曹政奭化成女裝也好美的喜劇電影《變身機長》、全美賣座力壓《小丑2》的《劊樂小丑3》以及在校慶女屍從天而降的台灣懸疑驚悚電影《默殺：無聲之地》，在台灣大哥大MyVideo都看得到。

▲台灣大哥大MyVideo 2月片單《默殺：無聲之地》。（圖／台灣大哥大MyVideo）