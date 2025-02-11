獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可申請停止親權到成年

記者葉文正／台北報導

藝人大S因為流感併發肺炎離世，48歲就離開她最愛的家人，但如今家人們要面對的，還有大S前夫汪小菲即將可能採取的法律行動，但律師張育瑋認為，大S的身後財產，應該是由具俊曄與兩個孩子共同繼承，由於先前大S與汪小菲離婚時，約定由大S單獨擔任兩個小孩的親權人，因大S過世後，兩個小孩之法定代理人依法變成為汪小菲，如S媽欲爭取兩個小孩監護權，得基於汪小菲的行為與狀況，向法院聲請停止汪小菲的親權，直到兩個小孩成年。

▲小S(左)與S媽合作Podcast節目《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》。（圖／金星提供）

張育瑋認為，大S之遺產如大S沒有遺囑之狀況下，毫無疑慮是由配偶具俊曄，與兩個孩子各取得三分之一的應繼分，但第一個難關具俊曄與兩個孩子如何為遺產分割協議，此時兩個小孩的法定代理人是汪小菲，就目前情況來看可能協商無望，將來可能需要透過法院解決遺產紛爭。

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▲大S（左）驟逝，小S肩負起照顧媽媽等家人的責任。（圖／翻攝自微博）

只是之前汪小菲與大S關於扶養費的債務人異議之訴部分，具俊曄與兩個孩子同時繼承，此時汪小菲對於該部分遺產可能產生利害衝突。第二個難關，於兩個孩子還未成年時，完成遺產分割，以公平性而言，就是每筆財產都繼承人各取得三分之一，關鍵在於大S不動產由具俊曄與兩個小孩各取得三分之一，兩個小孩均未成年之狀況下，汪小菲得以未成年子女之利益處分財產，或者是等兩個小孩成年後，建議兩個小孩以土地法多數決之方式處分該不動產，都難以保留該不動產。

▲小S和S媽仍處於悲傷當中 。（圖／金星文創提供）

而目前最關鍵的人物則是S媽，她可以協調汪小菲，讓孩子們繼續留在台灣讀書成長，但有權聲請停止汪小菲的親權直到孩子成年，不過過去S媽跟汪小菲感情其實不錯，S媽能做的，就是權衡對孩子最有利的情況做決定提出法律上之權利，但汪小菲縱使被停止親權後，仍然有權利再向法院聲請回復親權，所以雙方法律戰還有得打。