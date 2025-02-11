李千娜遭豪門尪家暴「醜聞被硬壓下」　新戲揭秘演藝圈潛規則！

記者黃庠棻／台北報導

懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》8日開播後不負眾望，公視衝上週六同時段華語劇冠軍，八大戲劇台在現今收看主要族群的25-49歲女性中，也稱霸了週日華語劇收視冠軍；串流平台中也霸佔了Netflix台灣的每日排行榜前兩名，成為單日影集排行榜的冠軍台劇。

▲《死了一個娛樂女記者之後》播出後討論度熱烈。（圖／鏡文學提供）

此次，暌違多年飾演大女主角色的林予晞開播前剛過40歲生日，她說今年每個生日願望都是希望這齣劇能有好表現，一聽說開播表現亮眼，她興奮說願望要成真了。她笑說「謝謝大家的愛護，各位的支持是拍片人最大的動力。後面還有更多令人驚喜的演員組合與飆戲場面，我等不及要跟各位一起討論劇情了！」

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▲《死了一個娛樂女記者之後》播出後討論度熱烈。（圖／鏡文學提供）

首集劇情中，林予晞飾演的資深記者「劉知君」帶著王渝萱所飾演的菜鳥記者「林姵亭」追獨家，揭露了週刊記者的日常生態，影集才開始沒多久兩人便盯上由李千娜客串演出的知名女星婚變家暴新聞，甚至直接殺到劇中李千娜角色的飯店，說服被打得鼻青臉腫的她接受訪問，精采橋段在八大戲劇台25-49歲女性族群瞬間高達0.49的收視佳績。

▲《死了一個娛樂女記者之後》播出後討論度熱烈。（圖／鏡文學提供）

今（11）日網路釋出花絮影片中，林予晞點出這部劇其實就是「女性的串連」，直呼「大家在這個劇情的羅生門裡面聯合起來，一起面對困難和壓迫」。而飾演娛樂圈知名經紀人的柯淑勤，在劇中犀利的眼神、動作及台詞讓人對娛樂圈的生態不寒而慄，她也表示很多人性的黑暗面，都會透過這部劇攤在世人面前，而她氣場超強的表演，也讓看慣她演媽媽的網友直呼「這真的是同一個人嗎！」

▲《死了一個娛樂女記者之後》播出後討論度熱烈。（圖／鏡文學提供）

《死了一個娛樂女記者之後》中，飾演狗仔攝影「莊大海」的薛仕凌，做起角色功課有相當特別的方式，他在剛接到戲時就開始思考這個長時間待在車上蹲點的角色會愛吃什麼，甚至生活中直接吃起他想像狗仔會吃的東西。

▲《死了一個娛樂女記者之後》播出後討論度熱烈。（圖／鏡文學提供）

薛仕凌笑說「身形自然變得比較胖一點！」對角色的投入程度從劇中的樣貌就能看的出來。而戲裡戲外都是本劇開心果的王渝萱，首集開始不到兩分鐘就「領便當」，後面許多幕都是躺著出現，首播後她難得在自己的社群發了感性長文說「謝謝導演、演員們、工作人員的照顧，希望大家喜歡！姵亭啊～起床啦！」

▲《死了一個娛樂女記者之後》播出後討論度熱烈。（圖／鏡文學提供）

在花絮中王渝萱也談到，不管是影集或原著小說的版本，角色林姵亭的死都很吸引她，也呼籲觀眾持續鎖定「希望大家可以一直關注，找到誰是殺害我的真兇！」

▲《死了一個娛樂女記者之後》播出後討論度熱烈。（圖／鏡文學提供）

《死了一個娛樂女記者之後》故事敘述菜鳥女記者林姵亭（王渝萱飾）死於夜店極樂毒趴的命案震驚全社會，娛樂記者劉知君（林予晞飾）與狗仔攝影莊大海（薛仕凌飾）攜手追查獨家新聞。當他們越挖掘真相，才發現命案背後竟隱藏著娛樂圈最黑暗的性醜聞，他們更深陷一場巨大的權力風暴之中。

▲《死了一個娛樂女記者之後》播出後討論度熱烈。（圖／鏡文學提供）

台灣首部以娛樂記者為題的懸疑犯罪影集《死了一個娛樂女記者之後》，每週六晚間九點在公視、新加坡有線電視Singtel TV播出兩集，晚間十點在Netflix、中華電信MOD、Hami video、CATCHPLAY+台灣、印尼同步上架，每週日晚間九點在八大戲劇台播出，3月9日起每週日晚間九點於CATCHPLAY電影台61頻道播出。