記者吳睿慈／綜合報導

南韓影歌雙棲女星朴荷娜曾為SM娛樂歌手練習生以及YG娛樂的演員練習生，曾與東方神起、少女時代同期訓練，2003年以男女混團FUNNY出道，後來轉型成為演員，在演技路上獲得認可。她11日傳來喜訊與籃球教練金泰術即將結婚，經紀公司隨後證實兩人的婚訊，預計在6月舉辦婚禮。

▲朴荷娜、金泰術公布婚訊。（圖／翻攝自朴荷娜、金泰術IG）



朴荷娜2003年以男女混團FUNNY出道，但團體並未有好成績，她在2012年以演員身份拚二度出道，夯劇《Two Weeks》、《奇皇后》、《雙甲路邊攤》、《魔幻之音》等劇皆有她的身影，近期忙著參演八點檔《結婚吧笨蛋啊！》，11日突然爆出喜訊，她與大1歲的籃球教練金泰術即將結婚。

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▲▼朴荷娜曾是少時同期練習生，與金泰術交往1年訂下婚約。（圖／翻攝自朴荷娜、金泰術IG）



據報導，朴荷娜與金泰術擁有打高爾夫共同興趣，約莫交往1年認定彼此，許下共度餘生的約定，預計在6月21日於舉辦婚禮，主持人找來共同好友鄭龍建（音譯，Jeong Yong-geom）擔任。對此，經紀公司稍早證實兩人確實要結婚了。

籃球教練金泰術2007年以新人冠軍之姿加入球隊「首爾SK騎士」，被封為「天才控衛」、「魔術小子」，後來接續為安養正官庄赤紅火箭、釜山KCC宙斯、首爾三星雷霆、原州DB新世代等球隊服務，2021年宣布退役，仍在體壇活躍中，現則是以高陽索諾天空槍手總教練身份帶領後輩。