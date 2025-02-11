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米可白鹿港賣餅被白眼…孫綻認了很心疼　親曝情人節計畫放閃！

記者黃庠棻／台北報導

藝人米可白與孫綻在2024年8月底才正式公開認愛，目前兩人穩定交往已有超過1年時間，小倆口戀情受到各界的祝福。今（11）日孫綻出席伊林娛樂開工，以平頭新髮型現身，被問及女友以及過年的相關問題，也都大方回應。

外送用▲▼米可白10天學會游泳　同框孫綻放閃：都沒缺席。（圖／翻攝自Facebook／米可白、孫綻 Sean Sun）

▲米可白、孫綻穩定交往中。（圖／翻攝自Facebook／米可白、孫綻 Sean Sun）

孫綻今（11）日孫綻出席伊林娛樂開工，大方談到今年過年的行程，透露自己這次留在台北給自己放一個假，沒有回到老家高雄度過春節假期，匯了一筆5位數的紅包錢給媽媽、家人，就留在台北的家中度過年假，笑說「在台北過年超爽，到處都沒有人」。

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▲▼伊林娛樂開工-張雁名，劉樸，孫綻。（圖／記者周宸亘攝）

▲孫綻（左）出席伊林娛樂開工。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，孫綻也談到了女友米可白，笑說沒有被邀請到鹿港賣餅，而他匯了5位數的紅包給家人，被問到是否有包紅包給女友，他猶豫了一秒說道「她不缺吧」、「她不需要」，直率的反應立刻笑翻在場所有人。

▲▼米可白賣餅1態度被阿姨翻白眼。（圖／翻攝自臉書／米可白）

▲米可白賣餅被翻白眼。（圖／翻攝自臉書／米可白）

此外，孫綻表示自己有看到米可白在鹿港賣餅，意外被民眾攻擊，他坦言「很心疼，因為賣餅真的滿累的」，他更大讚女方是「鹿港之光」，笑說到鹿港跟米可白買餅已經成為當地特色。另外，孫綻也透露情人節將至，雖然雙方都會在工作中度過，但自己很注重儀式感，所以一定會準備好驚喜給對方。

▲▼伊林娛樂開工-張雁名，劉樸，孫綻。（圖／記者周宸亘攝）

▲孫綻（左）大方放閃米可白。（圖／記者周宸亘攝）

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