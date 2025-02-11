宋智孝創內衣品牌「露火辣上圍」罕見脫了　苦笑默認：一天只賣1、2單

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星宋智孝長相甜美、身材火辣，但她雖然擁有傲人上圍，鮮少對外展露真實身材比例，直到近期為自己創立的內衣品牌脫了，罕見曝光前凸後翹的S曲線，令粉絲大飽眼福。只是她近日出演節目《Running Man》時，遭到劉在錫爆料「一天只賣1、2件訂單」，讓觀眾訝異不已，意外引起話題討論。

▲宋智孝花了8年自創內衣品牌。（圖／翻攝自宋智孝內衣品牌官網）



宋智孝近來將重心放在自創的內衣品牌，曾在網路節目《藉口GO》上提到花了近8年時間籌備，更親自拍攝畫報照，她穿上數件不同版型的內衣，露出火辣好身材，出道以來拍攝大尺度寫真照，曝光豐滿的上圍與翹臀，引起網友高度關注，稱讚43歲的她身材太不科學。

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▲▼宋智孝被爆料內衣品牌一天訂單只有1、2件。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）



然而，宋智孝內衣品牌創立以來販售效果不如預期，9日出演節目《Running Man》時，劉在錫爆料「智孝開始創業了，現在非常憂愁，聽說一天只有1、2件的訂單。」她當場苦笑默認，哈哈聽聞馬上安慰她：「一開始都這樣啦！」劉在錫也表示「要堅持下去」，她則比出拳頭誓言：「我會努力的！」

▲▼宋智孝自創內衣品牌營收效果不佳。（圖／翻攝自宋智孝內衣品牌官網）



只是這段對話引起觀眾熱議，相關新聞下方出現正反，有人不捨表示「聽說智孝籌備很久了」，但也有人理性認為「價格確實有點貴」、「看了一下評論確實有點慘，產品不多樣」、「要讓人想穿才會買」。

▲網友認為宋智孝內衣品牌價格過高。（圖／翻攝自Naver留言區）