大咖女來賓來了！反骨培根「脫稿提問」全場白眼 老闆開罵：不經大腦

記者潘慧中／綜合報導

《11點熱吵店》最近討論「嘴巴沒煞車，救不回沒禮貌社死現場」的主題時，反骨男孩的成員培根坦言，有次因脫稿提問女來賓一個問題，讓琳妲等人大翻白眼之外，老闆酷炫也罵他「講話不經大腦」。

▲培根脫稿問漂亮女來賓「多少錢做的」。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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培根就讀大學時期就開始和反骨男孩一起拍攝，有次受訪來賓是一位很漂亮的女生，拍到一半還發現對方的上圍很有料，結果他直接脫稿問「多少錢做的」。

▲女性工作人員聽完都翻白眼。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



女來賓當下的回應十分圓滑，「我們等等拍完再討論。」然而，聽在其他女性工作人員耳裡，包括琳妲在內，全部火大翻白眼說「怎麼敢講這種話」！

▲琳妲也很生氣。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



拍攝結束後，「酷炫就把我叫回來罵，」培根說道，老闆不敢相信他會講話如此不經大腦：「你知道對方是很大咖嗎？！」被認為會影響到公司的形象，「以後沒有女生敢跟我們拍片。」

▲▼培根事後也被酷炫罵。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



因此，培根有段時間都沒有和反骨男孩一起拍攝影片，「有陣子就比較少找我，我就去剪片」，一度轉為幕後人員。