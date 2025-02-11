詹懷雲裸上身大秀健壯巨肌！　認了「相信一見鍾情」感情觀曝光

記者黃庠棻／台北報導

詹懷雲、林奕嵐主演的《命中註定那頭鵝》，是由新銳導演楊宥瑜自編自導、破億票房電影《孤味》團隊「彼此影業」製作、出品，曾獲選為高雄電影節開幕片，赢得超好口碑。

▲《命中註定那頭鵝》由詹懷雲、林奕嵐主演。（圖／台北双喜提供）

男主角詹懷雲去年因《影后》人氣急漲，在片中一改影集裡深情奶狗暖男形象，成為住在遊艇上無拘無束的浪子，被飾演他舅舅的納豆狠批，令人好奇這位新生代男神「崩壞」到什麼程度，但可確定的是為了本片花了大量時間曬黑展現黝黑精壯陽光形象，光是一張裸上身劇照，就引發許多女觀眾笑說「求使壞」。

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▲《命中註定那頭鵝》由詹懷雲、林奕嵐主演。（圖／台北双喜提供）

《命中註定那頭鵝》是詹懷雲爆紅之後與觀眾見面的最新作品，3月14日白色情人節上檔，演員陣容堅強，女主角由金鐘最佳新人林奕嵐挑大梁，搭配話題持續延燒的詹懷雲，以及金馬男配角納豆、台北電影獎影后陽靚，還有創作歌手、校園女王陳華，也在片中有突破形象的演出。

▲《命中註定那頭鵝》由詹懷雲、林奕嵐主演。（圖／台北双喜提供）

詹懷雲飾演的男主角「何德利」因為家庭關係不太相信愛情；林奕嵐飾演的「月鵝」恰巧相反，她是「阿德利企鵝」的頭號粉絲，堅信愛情的本質跟企鵝的婚姻價值觀一樣純粹，自己必定能遇見「命中註定的那頭鵝」；某天她在路上遇見了身著企鵝裝的詹懷雲，在他身上聞到與阿德利企鵝相同的氣味，鼓起勇氣展開追求。只是當現實世界的愛情與夢想牴觸時，究竟該相信命中註定？還是該鍥（企）而（鵝）不捨勇往直前？

▲《命中註定那頭鵝》由詹懷雲、林奕嵐主演。（圖／台北双喜提供）

四位主要演員都表示認同「命中註定」、「一見鍾情」，詹懷雲說「我相信一見鍾情，但愛情誰也說不準，就順其自然。」林奕嵐是感覺派「有感覺的時候，我會看著對方用眼神交流，如果頻率對到就會深入聊天，有共同點的話就會想要認識他。」

納豆和陽靚在片中飾演一對分手戀人，去年底與另一半依依登記完婚的納豆幸福表示：「我和女朋友談了六、七年戀愛，很多事情都很自然，跟她一見面就想好好疼她、陪她、被她照顧，所以我相信命中註定的愛情。」陽靚則說：「我永遠記得見到我男友第一眼的畫面跟空氣，就是命中註定的感覺，當你看到這個人、對到那個眼，他走路的方式、神情，就不由自主被吸引，無法用言語形容。70幾億人口中，你要和這個人相遇本身就很困難，那一刻要有火花更難，我的愛情就是一見鍾情。」

▲《命中註定那頭鵝》即將在白色情人節上映。（圖／台北双喜提供）

《命中註定那頭鵝》今曝光最新預告與電影海報，詹懷雲、林奕嵐繼前年《成功補習班》後再度合作，在海報中牽著手看似走向幸福，預告片卻殺出情敵，由劉韋辰飾演的明星學長「麥哲倫」。這一回，默默守護的暖男換成劉韋辰，詹懷雲則搖身一變成為沒有定性、不想被綁住、不想承擔責任的浪子，兩人和「月鵝」的三角關係會如何發展？

▲《命中註定那頭鵝》即將在白色情人節上映。（圖／台北双喜提供）

劉韋辰曾參與多部BL劇演出，他相信命中註定，但對愛情裡的一見鍾情卻有不同看法「會遇見的人就會遇見，不管是愛情或是任何關係；一見鍾情的話，我對事物比較會有看到對眼的瞬間，一段好的愛情需要好好經營，相處更重要。」

首次執導長片，戲稱自己「中年轉職」的新銳導演楊宥瑜，本身就是一位阿德利企鵝的鐵粉，她對阿德利企鵝的習性如數家珍「牠們有一些很特殊求偶動作，例如翻白眼，非常有儀式感。對企鵝來說，南極的環境很險惡很困難，求偶是賭上性命的一件事，必須要付出勇氣熱情還有尊敬對方的心意，這也是為什麼牠們會有點頭的這個動作。」電影中，她也拍出詹懷雲「翻白眼」的經典畫面。

究竟愛情是命中註定，還是得拚盡全力追求幸福呢？由新銳導演楊宥瑜自編自導，林奕嵐、詹懷雲、納豆（林郁智）、陽靚、劉韋辰、陳華、段鈞豪、方志友共同演出的《命中註定那頭鵝》，3月14日白色情人節全台上映。