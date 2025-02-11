網翻「Sandy節目狂插話素人」影片挨轟！　正妹來賓揭她後台真實面

記者田暐瑋／綜合報導

大S（徐熙媛）於日本猝逝後，Sandy（吳姍儒）證實將代班《小姐不熙娣》，未料被Threads網友發文指控「對來賓態度很不太友善」，氣得經紀人罕見強硬揚言提告。有人翻出她2年前主持片段，當時一名苗栗超商正妹店員分享奧客故事，因「餘額」二字尾音帶捲舌，遭Sandy多次插話調侃，對此，店員本人也現身回應了。

▲Sandy被轟插話素人，店員本尊親發聲。（圖／翻攝自Threads）



Sandy的主持風格引發網友討論，有人翻出她2年前《小明星》的主持片段，當時一名超商正妹店員分享奧客故事，因為說到「餘額」二字時帶點捲舌音，Sandy開玩笑說：「魚兒魚兒水中游」、「餓了吃水草」，由於打斷來賓說話，引來部分網友批評，質疑她是在嘲笑口音。

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▲Sandy被轟插話素人，店員本尊親發聲。（圖／翻攝自Threads）



面對爭議，當事的超商正妹店員在現身留言，表示對Sandy並無不滿，還透露對方私下其實十分和善，在後台會跟所有來賓鞠躬說辛苦了，她回憶錄影當下，其實只是想趕快說完故事，「自己是覺得餘額（魚ㄦ）還蠻好笑的啦，但是不知道怎麼接梗，很想趕快講完」，更自嘲：「如果我當時跟她說，妳再這樣我就不講囉，會不會更好笑更有效果？」

▲網友反應。（圖／翻攝自Threads）



該店員也強調並沒有覺得被冒犯，透露Sandy私下性格很可愛，「但還是要說，他私下人很好，很像一個開關，一上工人格突變，拿起麥克風就調皮。」針對Sandy代班主持的爭議，網友意見兩極，有人批評她插話過多，影響節目節奏，也有人認為這是綜藝效果的一部分，應該以輕鬆心態看待。

▲網友反應。（圖／翻攝自Threads）