温嵐爆「屢臨時砍通告」引不滿！　去年底喪父

圖文／鏡週刊

剛經歷父喪的温嵐，雖不捨最愛的父親因肺癌離世，卻也坦言沒有遺憾，因為在父親生前，她都會即時說愛。近日她忙著處理父親後事，也為了商演在兩岸當起空中飛人，不過本刊接獲爆料，指她原欲與冰球樂團一起宣傳新曲，卻因父喪及外務過多而無法配合，屢屢臨時砍電台通告，讓電台很不滿。

▲温嵐簽給新經紀人也換新公司，近期還推出首發作品，卻因跑宣傳多次放鴿子引發議論。（圖／華納音樂提供／鏡週刊）



温嵐衝刺歌唱事業，也忙著賺錢照顧家人，去年12月底，爸爸因肺癌離世，讓她悲傷不已，她透露，有一天爸爸覺得呼吸困難，急忙叫救護車送醫，一檢查已是肺癌末期。當爸爸在醫院彌留之際，她讓爸爸戴耳機聽她的新歌，只是爸爸已經沒辦法有任何反應。温嵐至今留著他的吊嘎，表演時還會穿在裡面，當作爸爸還陪在自己身邊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲温嵐父親（右）因肺癌於去年底過世，讓温嵐（左）悲傷不已。（圖／鏡週刊）

少了温嵐沒差 耳語傳出

即便還沒走出父親離世的哀傷，温嵐也得開始馬不停蹄的工作，近來，她不但簽給新經紀人，也加盟華納音樂，還推出首發作品〈遇見你〉，之後更與icyball冰球樂團合作。由於温嵐長期耕耘中國大陸市場，在台灣的聲量較小，直到與冰球樂團合作的單曲〈一個吻的時間〉，讓她在台灣樂壇聲勢再起。

▲温嵐（中）與icyball冰球樂團合作的單曲〈一個吻的時間〉，新加舊的組合廣受好評。（圖／翻攝自冰球樂團臉書／鏡週刊）

近期温嵐原欲與冰球樂團一起宣傳新歌，沒想到先是遭遇了父親過世，而後又是跨年加上尾牙季，温嵐雖然跟冰球樂團安排了各大平台宣傳行程，卻常因商演為優先，未能參與通告。

據了解，冰球樂團原欲偕温嵐一起上通告，到了最後都是冰球樂團獨自跑宣傳，一開始，大家都能體恤前輩忙碌的工作檔期，但電台等單位卻因屢被温嵐放鴿子，而慢慢有了不滿的耳語出現，更有人放話「少了温嵐，也沒差」。

▲雖然還在難過父喪一事，温嵐仍打起精神工作唱跨年。（圖／翻攝自温嵐微博／鏡週刊）

聽我的歌長大 誇讚樂團

提起與冰球樂團合作的緣由，温嵐大讚冰球樂團年紀輕輕就能寫出8、90年代精髓的創作而感到佩服，温嵐跟企劃提出希望能跟「聽我的歌長大的人」一起合作，因緣際會開啟了與冰球樂團的合作。對此，冰球樂團表示，團中就有成員曾一個人坐在包廂裡K著温嵐的歌長大，因此去年中得知有機會合作，毫不猶豫答應。

▲中華職棒味全龍隊賽後，邀請温嵐在台北大巨蛋開唱。（圖／味全龍提供／鏡週刊）

雙方正式見面並討論歌曲走向，接著完成製作、配唱錄音，温嵐指冰球樂團在創作、曲風、玩音樂的態度都很吸引她，且在忙碌的情況下，冒著颱風的危險聚集在錄音室，幫忙製作這首歌，讓她感到相當窩心。

【更多鏡週刊報導】

【通告放鴿子】自薦上節目卻臨時退通告 網紅：下大雨我辦法出門

【獨家】【家暴積怨法院見】待嫁新娘勾勾纏 林千又再開告富商前任

【家暴積怨法院見】小甜甜控家暴 前夫宋晉賢曝3影片、保護令回擊