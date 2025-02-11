ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

温嵐爆「屢臨時砍通告」引不滿！　去年底喪父

圖文／鏡週刊

剛經歷父喪的温嵐，雖不捨最愛的父親因肺癌離世，卻也坦言沒有遺憾，因為在父親生前，她都會即時說愛。近日她忙著處理父親後事，也為了商演在兩岸當起空中飛人，不過本刊接獲爆料，指她原欲與冰球樂團一起宣傳新曲，卻因父喪及外務過多而無法配合，屢屢臨時砍電台通告，讓電台很不滿。

【獨家】【通告放鴿子】跨年場尾牙宴接太多　温嵐砍專輯宣傳通告惹怨

▲温嵐簽給新經紀人也換新公司，近期還推出首發作品，卻因跑宣傳多次放鴿子引發議論。（圖／華納音樂提供／鏡週刊）

温嵐衝刺歌唱事業，也忙著賺錢照顧家人，去年12月底，爸爸因肺癌離世，讓她悲傷不已，她透露，有一天爸爸覺得呼吸困難，急忙叫救護車送醫，一檢查已是肺癌末期。當爸爸在醫院彌留之際，她讓爸爸戴耳機聽她的新歌，只是爸爸已經沒辦法有任何反應。温嵐至今留著他的吊嘎，表演時還會穿在裡面，當作爸爸還陪在自己身邊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【獨家】【通告放鴿子】跨年場尾牙宴接太多　温嵐砍專輯宣傳通告惹怨

▲温嵐父親（右）因肺癌於去年底過世，讓温嵐（左）悲傷不已。（圖／鏡週刊）

少了温嵐沒差　耳語傳出

即便還沒走出父親離世的哀傷，温嵐也得開始馬不停蹄的工作，近來，她不但簽給新經紀人，也加盟華納音樂，還推出首發作品〈遇見你〉，之後更與icyball冰球樂團合作。由於温嵐長期耕耘中國大陸市場，在台灣的聲量較小，直到與冰球樂團合作的單曲〈一個吻的時間〉，讓她在台灣樂壇聲勢再起。

【獨家】【通告放鴿子】跨年場尾牙宴接太多　温嵐砍專輯宣傳通告惹怨

▲温嵐（中）與icyball冰球樂團合作的單曲〈一個吻的時間〉，新加舊的組合廣受好評。（圖／翻攝自冰球樂團臉書／鏡週刊）

近期温嵐原欲與冰球樂團一起宣傳新歌，沒想到先是遭遇了父親過世，而後又是跨年加上尾牙季，温嵐雖然跟冰球樂團安排了各大平台宣傳行程，卻常因商演為優先，未能參與通告。

據了解，冰球樂團原欲偕温嵐一起上通告，到了最後都是冰球樂團獨自跑宣傳，一開始，大家都能體恤前輩忙碌的工作檔期，但電台等單位卻因屢被温嵐放鴿子，而慢慢有了不滿的耳語出現，更有人放話「少了温嵐，也沒差」。

【獨家】【通告放鴿子】跨年場尾牙宴接太多　温嵐砍專輯宣傳通告惹怨

▲雖然還在難過父喪一事，温嵐仍打起精神工作唱跨年。（圖／翻攝自温嵐微博／鏡週刊）

聽我的歌長大　誇讚樂團

提起與冰球樂團合作的緣由，温嵐大讚冰球樂團年紀輕輕就能寫出8、90年代精髓的創作而感到佩服，温嵐跟企劃提出希望能跟「聽我的歌長大的人」一起合作，因緣際會開啟了與冰球樂團的合作。對此，冰球樂團表示，團中就有成員曾一個人坐在包廂裡K著温嵐的歌長大，因此去年中得知有機會合作，毫不猶豫答應。

【獨家】【通告放鴿子】跨年場尾牙宴接太多　温嵐砍專輯宣傳通告惹怨

▲中華職棒味全龍隊賽後，邀請温嵐在台北大巨蛋開唱。（圖／味全龍提供／鏡週刊）

雙方正式見面並討論歌曲走向，接著完成製作、配唱錄音，温嵐指冰球樂團在創作、曲風、玩音樂的態度都很吸引她，且在忙碌的情況下，冒著颱風的危險聚集在錄音室，幫忙製作這首歌，讓她感到相當窩心。

【更多鏡週刊報導】

【通告放鴿子】自薦上節目卻臨時退通告　網紅：下大雨我辦法出門

【獨家】【家暴積怨法院見】待嫁新娘勾勾纏　林千又再開告富商前任

【家暴積怨法院見】小甜甜控家暴　前夫宋晉賢曝3影片、保護令回擊

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【女挑戰跳川劇版《Whiplash》】跟隨節奏流暢變臉超厲害！

推薦閱讀

快訊／S媽喪女9天痛苦首發聲！深夜連PO 3影片：把悲傷留給自己

快訊／S媽喪女9天痛苦首發聲！深夜連PO 3影片：把悲傷留給自己

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點

金馬影后19歲赴美遭校醫性侵　「沒告訴親友」認：是想忘記的恥辱

金馬影后19歲赴美遭校醫性侵　「沒告訴親友」認：是想忘記的恥辱

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳！仔細一看…竟是最美星二代母女

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳！仔細一看…竟是最美星二代母女

具俊曄和大S結婚真正原因曝！網看完好想哭：這世界有真愛

具俊曄和大S結婚真正原因曝！網看完好想哭：這世界有真愛

林千又翻臉前任「再提自訴」！　富商友揭交往待遇：那麼喜歡勾勾纏

林千又翻臉前任「再提自訴」！　富商友揭交往待遇：那麼喜歡勾勾纏

「EXO歸國四子」回鄉境遇大不同！吳亦凡下獄、鹿晗被封禁　最大贏家是他

「EXO歸國四子」回鄉境遇大不同！吳亦凡下獄、鹿晗被封禁　最大贏家是他

「大S婚姻最長3年」昔預言成真！命理師不捨憶心碎內幕：看到具1人離台

「大S婚姻最長3年」昔預言成真！命理師不捨憶心碎內幕：看到具1人離台

楊冪連3作品滑鐵盧！被選為「2024年度最失望演員」　吳謹言谷底翻身

楊冪連3作品滑鐵盧！被選為「2024年度最失望演員」　吳謹言谷底翻身

具俊曄遭疑「結婚3年承擔過啥？」　網紅醫幫回嗆：窮人才比誰有錢

具俊曄遭疑「結婚3年承擔過啥？」　網紅醫幫回嗆：窮人才比誰有錢

《哪吒2》376億票房破中國影史紀錄！成全球前30名「唯一非好萊塢片」

《哪吒2》376億票房破中國影史紀錄！成全球前30名「唯一非好萊塢片」

大S猝逝！〈十分鐘的戀愛〉在巴拉圭電台播送　背後催淚原因曝光

大S猝逝！〈十分鐘的戀愛〉在巴拉圭電台播送　背後催淚原因曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／S媽喪女9天痛苦首發聲！深夜連PO 3影片：把悲傷留給自己

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點

金馬影后19歲赴美遭校醫性侵　「沒告訴親友」認：是想忘記的恥辱

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳！仔細一看…竟是最美星二代母女

具俊曄和大S結婚真正原因曝！網看完好想哭：這世界有真愛

林千又翻臉前任「再提自訴」！　富商友揭交往待遇：那麼喜歡勾勾纏

「EXO歸國四子」回鄉境遇大不同！吳亦凡下獄、鹿晗被封禁　最大贏家是他

「大S婚姻最長3年」昔預言成真！命理師不捨憶心碎內幕：看到具1人離台

楊冪連3作品滑鐵盧！被選為「2024年度最失望演員」　吳謹言谷底翻身

具俊曄遭疑「結婚3年承擔過啥？」　網紅醫幫回嗆：窮人才比誰有錢

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

温嵐

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾被劉喬安詐騙「造謠賣淫」！　李婷宜見她被捕：換個世界繼續做妖
  2. 孫興「外遇情史曝光」！認了：我玩太兇 29年3度分合林美貞
  3. 賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳！仔細一看…竟是最美星二代母女
  4. 温嵐爆「屢臨時砍通告」引不滿！　去年底喪父
  5. 小孟老師／2月11日星座運勢　金牛工作能量大爆發
  6. 林千又翻臉前任「再提自訴」！　富商友揭交往待遇：那麼喜歡勾勾纏
  7. 張蘭不認乾兒子自打臉　曾笑指夏健「在抖音上叫我乾媽」
  8. 楊冪連3作品滑鐵盧！被選為「2024年度最失望演員」　吳謹言谷底翻身
  9. 《玉骨遙》男星被舊愛控「把狗的頭往地上摔」　人設翻車：連爸媽都罵
  10. 孔劉、宋慧喬確定合體！攜手《藍調時光》金牌編劇　完整陣容超狂

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366