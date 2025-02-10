流年逢死神慟失前妻！命理師斷言汪小菲：「這時間點」會再出事

▲遭受大S猝逝打擊，汪小菲情緒崩潰、躁鬱症復發，甚至要與母親張蘭斷絕母子關係。（圖／翻攝自汪小菲微博、翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

大S（徐熙媛）突然離世的消息震驚各界，令人深感悲痛。據傳，她的前夫汪小菲在痛失前妻後情緒崩潰，躁鬱症嚴重復發，甚至不惜與母親張蘭斷絕母子關係。有命理師分析汪小菲的命盤，指出他流年逢死神，面臨前妻猝逝的打擊，這輩子恐難以放下，並預言汪小菲在「2026年」可能會再次遭遇變故。

命理師靜唯老師昨（9日）在臉書發文分析，去年才開心再婚的汪小菲，沒想到今年「惡魔」流年卻面臨前妻意外離世，「惡魔」代表情感或金錢上巨大的糾葛或壓力，「戰車」的男人多愁善感卻容易失控，原生家庭對他的影響非常大，尤其是母親！

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「但不可否認他是一個很愛小孩的男人！」靜唯老師續稱，愛情在「死神」，一生至少會有一次刻骨銘心的情感經歷，「死神」確實完全呼應大S的猝逝，將會讓他一輩子沒齒難忘！財富在「吊人」也代表他其實不是很愛賺錢，也不善於理財，反而喜歡不斷的戀愛，一旦分手或離婚都會鬧得沸沸揚揚人財兩失！

靜唯老師還指出，汪小菲印度占星月亮星座在牡羊，表達感情的方式非常衝動或直接，出生星宿是Bharani（女體），象徵女性的子宮或生殖器官，所以他會非常嚮往擁有孩子，通常會透過生育子女來綻放生命的能量！

同時靜唯老師也解釋，此星宿的人也非常有魅力，尤其對異性特別有吸引力，他們也特別喜歡名車，因為孩子和車子都可以帶給他很大的能量！雖然往者已矣，但是關於子女撫養權這部分肯定難分難解，2026年的「塔」也意味他人生可能再度面臨意外的衝擊或傷害！

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