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汪小菲、張蘭鬧翻非首次！網挖「斷絕三部曲」2年斷4次狂酸：演不累？

記者劉宛欣／綜合報導

女星大S（徐熙媛）在日本病逝，享年48歲。她離世後，前夫汪小菲緊急飛來台灣，與母親張蘭的一系列行徑成為焦點，就在大S的頭七當天（8日），就因造謠而讓抖音、微博的接連被封禁，微信也宣布將加強對張蘭帳號的巡查。一系列的措施讓汪小菲難以接受，公開宣佈與母親張蘭斷絕母子關係。不過，有網友注意到，這並非母子倆首次上演「斷絕關係」的戲碼，不禁猜測這次分裂會吵多久。

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▲張蘭、汪小菲斷絕關係三部曲。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲、張藍並非首次放話斷絕關係。（圖／翻攝自微博）

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此次汪小菲與張蘭遭到平台封禁的原因，是因號稱為張蘭乾兒子的夏健造謠「汪小菲包機帶大S的骨灰返台」。隨後汪小菲在張蘭的直播中情緒激動，斥責母親：「我XX招誰惹誰了？妳說我包機？我什麼都沒說，為什麼總是這樣！」隨後還在微信朋友圈發文，宣布與張蘭「斷絕母子關係」說：「我不孝，但絕不能讓這種人獲得支持。她是我媽，可是我們三觀不合，我不是東西，我對不起所有人，但從今天起，我要與她斷絕一切關係。」還指出張蘭賺的錢足夠過幾輩子，如果不夠，再找他要命。

▲張蘭、汪小菲斷絕關係三部曲。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲似受不了張蘭行徑而宣布斷絕母子關係。（圖／翻攝自微博）

有網友指出這並不是汪小菲與張蘭首次「斷絕母子關係」。早在2022年，汪小菲與大S的離婚風波爆發時，張蘭曾多次為兒子辯解，甚至公開稱汪小菲為「慫包」，導致網友調侃他「媽寶男」。事後，張蘭在直播中透露這番話傷到汪小菲，母子倆的關係降到冰點「我們沒有聯繫，全部都取關了，也沒有通話，我覺得對孩子要尊重，我們沒有任何通話，我也不參與，所有事情都是網上知道的。」但沒過多久，母子倆便又齊將矛頭指向大S。

▲張蘭、汪小菲斷絕關係三部曲。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭、汪小菲斷絕關係三部曲。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲、張蘭先前就曾多次鬧翻，後又團結一致對外。（圖／翻攝自微博）

之後，汪小菲和大S之間的爭執升級，大S控訴汪小菲婚內出軌、家暴，還欠下數億元債務。張蘭立刻開直播護子，批評大S的言行對「祖國」下一代的價值觀產生負面影響，甚至貼出兩人的「離婚時序圖」，強調為了保護和陪伴兒子打拼多年的事業，早已做好與汪小菲斷絕母子關係的準備。


如今汪小菲再度公開發聲，宣佈「斷絕母子關係」，類似模式不斷重演也在社群上掀起了不小的嘲諷聲浪，批評「又開始演斷絕母子關係這劇本了，他累不累？」

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大S, 汪小菲, 張蘭

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