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直擊／N.Flying才開場就有應援　李承協、柳會勝衝台下寵粉　

記者吳睿慈／台北報導

南韓樂團N.Flying繼1月來台參加家族演唱會後，9日再度以巡演「2025 N.Flying LIVE ‘HIDE-OUT’ IN TAIPEI」訪台開唱，4人誠意滿滿用中文自我介紹，台下歌迷N.Fie（官方粉絲）應援也滿分，除了合唱生日快樂歌，還像「哆啦A夢」般不斷掏出道具，令他們又驚又喜。

▲▼N.Flying LIVE `HIDE-OUT` 演唱會採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼N.Flying才剛開場，粉絲就為他們準備應援驚喜。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼N.Flying LIVE `HIDE-OUT` 演唱會採訪。（圖／記者周宸亘攝）

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N.Flying這次訪台雖只有李承協、柳會勝、車勳與徐東成，隊員金宰鉉還在當兵，但存在感很高，他們感性念著粉絲所準備的信「希望15天後可以看到滿分的N.Flying」，預祝即將退伍的宰鉉歸隊。不僅如此，柳會勝將在2月28日迎來30歲生日，粉絲也祝他生日快樂，但他幽默回答：「你們難道不想在我生日當天祝我生日快樂嗎？」爆笑的是，沒等到他的反應，全場N.Fie已經搶拍唱起生日快樂歌。

▲▼N.Flying LIVE `HIDE-OUT` 演唱會採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲N.Flying李承協後來跳下台衝進觀眾席。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼N.Flying LIVE `HIDE-OUT` 演唱會採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲N.Flying柳會勝與高處後方粉絲打招呼。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼N.Flying LIVE `HIDE-OUT` 演唱會採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲N.Flying貝斯手徐東成於2024年退伍歸隊。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼N.Flying LIVE `HIDE-OUT` 演唱會採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲N.Flying車勳獲得粉絲稱讚「最帥吉他手」。（圖／記者周宸亘攝）

李承協接著表示，在後台有問柳會勝要什麼生日禮物？但柳會勝沒有回答，他急忙解釋「有啦！下周前會準備好PPT簡報」，稱讚台灣粉絲應援很棒，甜誇「這是我今年最幸福的瞬間」。

場上氣氛超嗨，雙主唱李承協、柳會勝唱到〈GOOD BAM〉走下台與粉絲互動，全場氣氛超熱烈，而他們雖虧「階梯很陡」，仍爬到最頂端，展現對於歌迷的100分重視度。

▲▼N.Flying LIVE `HIDE-OUT` 演唱會採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲N.Flying李承協後台問柳會勝生日禮物，虧對方沒回應。（圖／記者周宸亘攝）

N.Flying演唱會熱唱〈Flowerwork〉、〈Video Therapy〉、〈Born to be〉、〈Blue  Moon〉、〈Rooftop〉、〈Awesome〉、〈Moonshot〉等，4人超寵粉，聽到台下安可的呼求，再次登台又一次送上安可曲〈The World Is Mine〉，演唱會劃下句點與歌迷共度美好的夜晚。

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