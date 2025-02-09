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專訪／越南影帝來台「超商巧遇看護」被認出　現身移工宿舍被包圍

記者黃庠棻／專訪

國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》由公共電視、中華電信、瀚草文創GrX STUDIO出品，之前宣布由台灣重量級演員張鈞甯、越南影帝連炳發和楊一展、許安植、夏騰宏和蔡亘晏等人共演，該片日前宣布將在3月8日開播。

▲《The Outlaw Doctor化外之醫》張鈞????、連炳發。（圖／瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor化外之醫》由連炳發、張鈞甯主演。（圖／瀚草文創提供）

日前《The Outlaw Doctor 化外之醫》主演連炳發接受《ETtoday星光雲》專訪，談及接到本劇邀約的第一心情，坦言當下覺得是個很好的機會，雖然才出道幾年就成為越南影帝，但他表示「跟其他人比起來，我算是才剛加入演藝圈」，因此馬上就去了解內容，並緊急跟劇組討論，覺得角色跟自己很適合，就馬上答應演出了。

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▲▼《化外之醫》連炳發專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲越南影帝連炳發來台拍攝《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／記者周宸亘攝）

其實，連炳發入行首度出國拍戲就是這次來台拍攝《The Outlaw Doctor 化外之醫》，事前有來台灣勘查過幾次，開拍前劇組有帶著他到移工生活的地區田調，對他來說拍攝該劇最困難的無非是手術的場面，除了到醫院學習之外，每天回到飯店都會關在房間裡練習「手術」的手法，希望近拍的時候能減少手抖的場面。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在3月開播。（圖／公視、中華電信和瀚草文創）

▲《The Outlaw Doctor化外之醫》由連炳發、張鈞甯主演。（圖／瀚草文創提供）

在片中，連炳發使用越南文、英文、中文三國語言演戲，坦言雖然最困難的部分是拍攝醫療場面，但最有壓力的確實是語言部分，片中百分之八十都要講英文，他特地請來一位老師協助他的英語發音，但他坦言「最難的還是中文」。

▲▼《化外之醫》連炳發專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲越南影帝連炳發來台拍攝《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／記者周宸亘攝）

連炳發透露，雖然中文對他來說很困難，在拍攝《The Outlaw Doctor 化外之醫》時人力有限，每個工作人員都身兼多職，當時拍攝時有位工作人員大哥都會載他到片場，他會趁這個時候跟對方請教中文，甚至麻煩對方錄下台詞，後續他會反覆聽著錄音，模仿對方的「台式中文」，坐在一旁的楊一展仔細詢問開車大哥的身份，才發現對方竟是劇組的生活製片。

▲▼《化外之醫》連炳發專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲越南影帝連炳發來台拍攝《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／記者周宸亘攝）

而連炳發第一次來台拍戲，對手演員就遇到是張鈞甯、楊一展等前輩，他笑說一開始會有點擔心「因為他們是前輩，不知道一起工作會不會有壓力」，沒想到兩人私底下都超好，大方分享拍戲互動「開拍後完全沒有壓力，可以在他們面前詢問很多拍攝秘訣，所以我都有積極求助」。

▲《The Outlaw Doctor化外之醫》張鈞????、連炳發。（圖／瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor化外之醫》由連炳發、張鈞甯主演。（圖／瀚草文創提供）

不僅如此，連炳發還笑說來台之前有偷偷google過是張鈞甯、楊一展，甚至還看了楊一展相關的新聞，一開始覺得對方看起來很酷，沒想到見面之後個性反轉，親切又友善，後來相處上就完全沒有壓力，在採訪期間兩人也不斷流露出無國界的兄弟情誼。

▲▼《化外之醫》連炳發、楊一展專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲連炳發拍攝《The Outlaw Doctor 化外之醫》與楊一展結緣。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，連炳發在越南已是影帝等級，人氣超高，在拍攝該劇之前，劇組特地帶他到移工宿舍田調，當時他一到現場馬上被所有越南同鄉認出來，火速被眾人包圍，他笑說「沒想到台灣有很多越南人，去的時候聽到越南文很感動，沒想到我在國外也有很多人愛」。

▲▼《化外之醫》連炳發專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲越南影帝連炳發來台拍攝《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／記者周宸亘攝）

一旁的楊一展補充，有次到越南宣傳，連炳發盡地主之誼請所有人吃飯，吃完晚餐後大家一起到巷子散步，沒想到當地民眾認出對方，他回憶當下激動地說「女生看到他都一直尖叫」，他更透露自己演出《16個夏天》在越南很紅，到當地的時候也有被認出。

▲▼《化外之醫》連炳發專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲越南影帝連炳發來台拍攝《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／記者周宸亘攝）

除了移工宿舍之外，連炳發在拍攝《The Outlaw Doctor 化外之醫》時，也曾有被認出的經驗，他趁著空檔到便利商店買東西時，住在附近的越南看護、台中第一廣場等地，都對他的出現感到相當驚喜，而該片的越南臨演也都會特地等到他下戲，就為了求一張合照。

▲《The Outlaw Doctor化外之醫》張鈞????、連炳發。（圖／瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor化外之醫》由連炳發、張鈞甯主演。（圖／瀚草文創提供）

只是，連炳發來台拍攝《The Outlaw Doctor 化外之醫》幾乎沒有時間外出觀光，幸好在嘉義拍戲時，還是吃了不少台灣美食，中午吃紅燒肉，晚上就吃滷味，每天都去光顧，買到滷味攤老闆都認識他。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯、連炳發。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor化外之醫》由連炳發、張鈞甯主演。（圖／瀚草文創提供）

國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》由公視、中華電信和瀚草文創GrX STUDIO出品，正式宣布將於3月8日起每週六晚上九點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上十點，中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版同步上線，越南和印尼等海外區域將陸續加入播映行列。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在3月開播。（圖／公視、中華電信和瀚草文創）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在3月開播。（圖／公視、中華電信和瀚草文創提供）

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