《鬧著玩》黃云歆餐廳辦婚禮！「馬甲婚紗兇爆」大牙、貝童彤都來了

記者潘慧中／綜合報導

黃云歆是旅遊節目《鬧著玩》的主持人之一，除夕剛證實登記結婚的她，8日低調包場餐廳舉辦小型婚禮，除了難得露出超兇好身材，她還感性掉淚地說：「我愛的人齊聚一堂，真的很神奇，謝謝我的生命有你們。」

▲黃云歆的馬甲婚服超辣！（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）



從Instagram限時動態中，可以看到黃云歆紮起頭髮，後腦杓別上白色婚紗，身穿一襲純白馬甲式禮服，除了完美包覆住纖細腰身，也襯托出豐滿北半球和事業線。

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▲黃云歆低調舉辦小型婚禮。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）



好友大牙也現身參加婚禮，只見她穿著一件白色長版上衣，搭配黑色長靴秀出絕對領域，讓黃云歆看了直誇：「好有誠意的腿腿！」閨蜜貝童彤雖然有事無法留到最後，仍快閃獻上祝福，「以後妳的人生我也是攪局定了！要撒狗糧還是抱怨老公我都會在！」

▲▼大牙和貝童彤都到場祝福黃云歆。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）



好姐妹大霈雖然無法到場，仍貼心地請快遞送花，讓黃云歆相當感動。黃云歆還附上一個淚眼的表情符號透露，「說不收禮金，結果收到好多禮物」，顯見她的好人緣。

▲愛的人齊聚一堂讓黃云歆相當感動。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）