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汪小菲封號事業「毀滅性打擊」！直播單月賺破億…微博沒出手CEO回應

記者陳芊秀／綜合報導

大陸餐飲企業家張蘭、兒子汪小菲昨日（8）遭抖音公告無限禁封號，原因提及「借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情」。陸媒分析，封號將對汪小菲事業造成「毀滅性」打擊，微博CEO發文回應沒有跟進封號原因。

▲▼汪小菲朋友圈發聲明截圖瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲、張蘭抖音遭無限期封號，引發財經圈關注。（圖／翻攝自微博）

抖音在中國大陸市場穩居短影片市佔率第一，高達40%，其中直播服務為影音創作者帶來龐大商機，名人明星實名制開帳號進行直播帶貨，屢屢創下台幣破億的銷售額。綜合陸媒報導，張蘭帳號封禁前，「張蘭俏生活」粉絲高達824萬，「張蘭之箖玥甄選」155萬，汪小菲粉絲387萬，近年來母子倆投入直播帶貨，根據第三方數據平台「蟬媽媽」統計顯示，近30天以來，「張蘭俏生活」締造的銷售額高達1000萬至2500萬人民幣（約台幣4500萬至1.1億元），而直播就占99.33%，相當於一個月就能進帳1億台幣，其中最熱門的商品是兒子汪小菲餐飲品牌的酸辣粉。

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▲▼汪小菲、張蘭遭封號，陸媒分析旗下餐飲事業遭受毀滅性打擊。（圖／翻攝自微博）

▲▼汪小菲、張蘭遭封號，陸媒分析旗下餐飲事業遭受毀滅性打擊。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭抖音帳號的直播業績，單月就可以達破1億台幣，如今與兒子汪小菲雙雙被無限期封號。（圖／翻攝自微博）

另外據《藍鯨新聞》報導，2025年以來，張蘭與汪小菲的相關帳號直播，其締造的銷售額幾乎占麻六記整個品牌在抖音銷售額成績的近40%。抖音此次宣布無限期封帳號，對汪小菲、張蘭的直播事業，基本上斷了其財路，是一次「毀滅性」打擊。而陸媒也持續關注，張蘭在其他影音平台的直播仍持續進行，餐飲品牌在抖音的帳號仍在，9日截至目前為止沒有開直播。

隨著抖音宣布封號，陸網紛紛湧入微博CEO的社群「來去之間」留言要求跟進，微博平台昨日（8）宣布暫停張蘭帳號直播功能。有關網友提及「微博沒有封殺汪小菲？」微博CEO王高菲發文回應：「他這幾天啥也沒發啊，因為A說B做了某事引發負面，應該封B？」也藉此說明為何平台沒有跟進封號。

▲▼微博CEO回應為何沒有封號汪小菲。（圖／翻攝自微博）

▲微博CEO回應為何沒有封號汪小菲。（圖／翻攝自微博）

對此網友紛紛PO截圖指出，造謠包機事件的網紅夏小健在直播時，有汪小菲上線觀看的訊息，認為「當事人在明知道不是事實的情況下，不予阻止澄清，而任由事態發展」。而直播爆料並非在微博平台，該平台昨日聲明表示，將涉及違規的帳號階段性禁言甚至關帳號處置，並認為江蘭微博帳號沒有惡意炒作獲取商業利益的行為，但經綜合判斷，目前暫停了直播功能。

▲▼網友截圖指出，汪小菲在直播主造謠包機事件時有上線觀看，「明知道不是事實的情況下，不予阻止澄清」。（圖／翻攝自微博）

▲網友截圖指出，汪小菲在直播主造謠包機事件時有上線觀看，「明知道不是事實的情況下，不予阻止澄清」。（圖／翻攝自微博）

沒了直播帶貨最大舞台，所造成的負面影響會有多嚴重，也持續受到當地財經圈的關注。

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張蘭.汪小菲「抖音無限期封禁」！　官方發聲明怒斥：違背良俗道德

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