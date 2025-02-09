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汪小菲群組大發飆「憑什麼封我號」截圖瘋傳！3點聲明切割親媽張蘭

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）病逝引發廣泛關注，然而陸籍前夫汪小菲、前婆婆張蘭的一連串行為引發社會爭議，大陸抖音宣布無限期封禁汪小菲、張蘭相關帳號，張蘭表示「不認同、不接受」，網路瘋傳疑似汪小菲朋友圈發聲，控訴遭平台霸凌。

▲▼汪小菲朋友圈發聲明截圖瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲、張蘭遭抖音開鍘，帳號無限期封禁。（圖／翻攝自微博）

陸網瘋傳汪小菲在微信群「華人之光」發聲的截圖，截圖顯示微信群人數多達375人，並且在群組中Tag字節跳動TikTok執行長周受資，發言提及「你們憑什麼封我的號」、「我什麼都沒說，你們為什麼把我連帶一起審判我？你沒有道德嗎？」群組其他人相勸冷靜。網友從截圖發現，群組從375人變成374人，是誰離開群組引發揣測。

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▲▼汪小菲在375人群組Tag抖音執行長。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲在375人群組Tag抖音執行長：「憑什麼封我的號」。（圖／翻攝自微博）

陸網另外瘋傳一張汪小菲朋友圈的發文。他強調自己從來沒說過任何事情，並向平台喊話「你作為平台，你覺得我潛在的問題，你可以封我，因為那是你的權利。但是你這麼審判我，不了解情況下審判我，那是你的做法。」他進一步列出3點聲明，強調，第一，張蘭不代表他，第二，自己什麼都沒有說，在台灣專注陪伴家人面臨官司，反問平台「你憑什麼審判我？」第三點提到，自己要和不正確價值觀的人斷絕一切關係，並說道：「不提企業不提這邊的事，我就說我自己，憑什麼幫你們背負所有的罪？我有罪，那是我該承受的，但不是你作為平台去霸凌我的」。

▲▼汪小菲朋友圈發聲明截圖瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲切割媽媽「張蘭不代表我」。（圖／翻攝自微博）

張蘭則是透過陸媒《鳳凰網財經》回應遭封號，表示「不認同、不接受」。她解釋自己只是點讚了「我是夏小健」的影片，並沒有推薦，但承認自己沒有向汪小菲本人核實講述包機費用影片的內容。

抖音平台昨日（8）發公告，將汪小菲、張蘭等相關帳號無限期封號，並提及「有部分帳號借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。對此類行為，我們堅決予以打擊」。抖音集團副總裁李亮對此發文說明封號原因：「因歷史上多次違規並受到處罰，但始終未進行改正，因此最終決定對其進行封禁。」

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