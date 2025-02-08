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黃西田賠掉上億資金　靠她救急50萬陽帆建議娶回家

記者葉文正／台北報導

民視由白冰冰、陽帆、台一線、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，請到「永遠的小朋友」黃西田，提到當年未出道前是一位木匠，因為同期的木匠師傅聽他唱歌好聽，未經他同意幫他報名電台歌唱比賽，到比賽現場卻因為長相太像小朋友差點不能參加，是被電台主持人認出是同鄉阿蓮才能參加，好歌喉被發現踏入歌壇。

▲女兒黃露瑤(左起)與黃西田跟妻子陳靜子。（圖／民視）

黃西田70多歲仍熱情表演。（圖／民視）

節目上更播出女兒黃露瑤一段VCR淚眼感謝黃西田是一位善良的鋼鐵爸爸，知道爸爸在她出生前經歷過很多欠債的苦難，把最美好的留給她跟弟弟，感謝爸爸撐起這個家，希望爸爸一直健健康康的，讓黃西田感動得淚灑攝影棚。

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▲女兒黃露瑤(左起)與黃西田跟妻子陳靜子。（圖／民視）

▲女兒黃露瑤(左起)與黃西田跟妻子陳靜子。（圖／民視）

提到成名後生意失敗，黃西田在民國70年左右因看好錄影帶事業的發展，自製自拍錄影秀，卻不懂行銷，短短一年多時間賠掉年積蓄新臺幣數千萬元，相當現在的上億元，他非常感謝影視大亨楊登魁將後期全額債務的幫忙。白冰冰更爆料當年看他調頭寸辛苦的時候，主動借他50萬元，黃西田「強調」當年分期付款有還清，沒想到陽帆歪樓問：「你有還喔？當年不要還錢直接娶她不就好了」，笑歪眾人。

▲女兒黃露瑤(左起)與黃西田跟妻子陳靜子。（圖／民視）

▲小朋友組隊參賽。（圖／民視）

白冰冰強調黃西田與妻子陳靜子年齡15歲的差異，還是在當年他最低潮欠鉅額款項的時候嫁給他，讓白冰冰非常佩服，要是她才不願意嫁給黃西田。

黃西田一開場演唱〈江湖小飛龍〉，清新高亢的嗓音讓全場如癡如醉，更讓主持人陽帆大讚佩服，聲音的亮度跟轉音都是一等一的好，白冰冰也說77歲的黃西田不只外表還像一位小朋友「古錐」，開錄前還來跟她說天氣太冷喉嚨不舒服，一上台嗓音一樣好聽。

黃西田〈暗頭仔水蛙〉裡面有多段模仿雞鴨鵝的叫聲，現場更是表演一段雞鴨鵝的口技，堪稱最早期的B-Box始祖。製作團隊用心規劃，到高雄阿蓮出外景，找到黃西田表姊爆料他綽號「芋平」(台語)的由來，讓大家更了解這位國寶級歌手的人生故事。

為了這位「永遠的小朋友」黃西田，節目推出新單元「超級孩子王」讓小朋友組隊歌唱PK，每週由10位評審投票，需贏得2勝才算過1關，連續闖過10關可以獲得10萬獎金。第一組邀請到14歲的林福臨與張婧衧，來對抗9歲周柏霖搭檔7歲的弟弟周祐均，可愛的周柏霖與周祐均大爆生活趣事，平常會吵架打打鬧鬧，但都視弟弟打哥哥，練唱時候都會把爸媽當成觀眾，14歲的林福臨更是秀出精湛麥可舞技征服全場，每一位小朋友都來勢洶洶誰也不讓誰。

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