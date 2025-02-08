《祕書俱樂部》修杰楷交友軟體玩到出事　前女友出手急救援

記者蕭采薇／台北報導

《祕書俱樂部》再次點燃職場復仇戰火！賴雅妍飾演的「Cindy王」使出絕招，利用交友軟體惡整韓信正（修杰楷飾），讓他四處被誤認為「交友怪人」。另一方面，賴雅妍與業務部的許雅姿（木星飾）原本針鋒相對，沒想到竟化敵為友，聯手對抗企劃部。

▲《祕書俱樂部》修杰楷交友軟體玩到出事。（圖／TVBS提供）

在劇中，賴雅妍表面上對曾經陷害過她的修杰楷釋出善意，沒想到背地裡偷偷出招，將他的聯絡方式放上各大交友軟體和特殊交友網站，讓修杰楷瞬間成了「熱門單身漢」，每天被陌生訊息轟炸，出門還屢屢遭到網友搭訕，簡直崩潰到不行。

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▲《祕書俱樂部》修杰楷與曾莞婷相得甚歡，被管麟飾撞見。（圖／TVBS提供）

眼看修杰楷即將陷入社交災難，舊情人高双芸（曾莞婷飾）恰巧現身解圍，兩人難得心平氣和地聊起近況，但這一幕卻被周家偉（管麟飾）撞見，使他內心很不是滋味，原來曾莞婷從未在自己面前笑得這麼開心，讓他心情五味雜陳。

▲《祕書俱樂部》曾莞婷幫舊情人修杰楷解危。（圖／TVBS提供）

業務部因名單外洩風波陷入混亂，木星第一時間將矛頭指向賴雅妍，頻頻冷嘲熱諷，殊不知真正的內鬼另有其人。然而，就在氣氛緊繃之際，孟恆（張軒睿飾）卻意外跳出來承擔所有責任，讓業務部決定聯手出擊，揪出幕後黑手，也成為賴雅妍與木星「世紀大和解」的契機。

▲《祕書俱樂部》賴雅妍與木星劇中長期針鋒相對，後期上演「世紀大和解」。（圖／TVBS提供）

木星還分享拍戲趣事：「當初在拍攝與賴雅妍爭執的對手戲時，我們吵到在場的演員都以為是真的在吵架，氣氛僵到不行，每個人都不敢吭聲，直到導演一喊『卡』，大家才鬆口氣發現只是演戲」。《祕書俱樂部》進入後段精彩劇情，賴雅妍的職場復仇戰是否能迎來最終勝利？《祕書俱樂部》每週日晚間播出和上架。