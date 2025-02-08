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Jisoo私約Karina變閨蜜！粉絲公認遊戲中毒少女　自爆玩手遊狂課金換裝

文／妞新聞

 「꽃향기만남기고갔단다（只留下花香就走了）～」還記得席捲全球的〈FLOWER〉開花舞嗎？BLACKPINK成員、人稱Dior小公主的「Jisoo（金智秀）」今年不只有喪屍題材新劇《新烏托邦（流感）》要播出，在與華納音樂簽下唱片合約後，接力同團的Jennie，預計將帶著全新迷你專輯強勢回歸歌壇啦！

Jisoo陪粉絲過情人節

新專概念照公開「野性QQ捲」網戀愛

 
 
 
 
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將於2月14日發行的全新迷你專輯《AMORMONTAGE》，是將「AMOR」與「MONTAGE」結合，概念照中可以看到Jisoo一改仙氣長直髮，頂著棕色QQ大捲新髮型亮相，穿著針織貼身超短套裝，一雙美腿、曼妙曲線全都露，復古又火辣的新風格引爆全網關注，她更驚喜宣布亞洲巡迴見面會「LIGHTS, LOVE, ACTION！」將有台北場，讓台灣的BLINK又驚又喜。

國際巨星錢都花在這？

自爆：手遊課金狂換裝

▲Jisoo登上張度練主持的節目。（圖／Youtube／TEO 테오，下同）

IG光是廣告進帳就破千萬，一年花最多的費用居然是這個項目！？近日Jisoo登上YouTube頻道TEO 테오테오中由綜藝人張度練主持的節目「살롱드립2」，身為粉絲圈公認的宅女外加「遊戲中毒少女」，談到興趣果然開口不離虛擬遊戲，她表示最近有沉迷的手機遊戲，而且還為此大課金，爆料：「可能是我1年之中花最多錢的時候」。

Jisoo透露平時不太逛街購物，所以把錢都投資在遊戲上，她表示：「就跟大家買衣服一樣，我也是幫角色花錢買衣服啊！」還解釋會花很多錢幫角色治裝、換髮型，一臉幸福笑大喊：「現實中也獲得很大滿足～」（有養鵝子、女兒的都懂XD）

女神神奇人脈＋1

aespa「Karina」變閨蜜原因公開

Jisoo居然與aespa的「人間AI」成員Karina私下很熟？在節目中首次公開變成閨蜜的經過，原來是兩人的美容室院長互相牽線，兩人會一起吃飯、約在咖啡廳聊天，但當主持人張度練進一步追問聊天內容，Jisoo居然表示：「討教了一下演藝圈業界正流行的趨勢」，有如公司老闆的對話引起爆笑，還聊到拍攝舞蹈Challenge很夯，粉絲們紛紛敲碗兩人多多合體。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

BLACKPINK爆Jennie、Jisoo不續約YG自己開公司！Rosé日記曝

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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