獨家／吳姍儒幫忙代班仗義發聲　勸慰小S「與哀哭的人同哭」

記者葉文正／台北報導

藝人大S因病而逝，家人朋友同悲，而這其中最難熬的，莫過於是大S的家人，尤其小S暫時真的無法走出姊姊離開的傷痛，今日小S主持的《小姐不熙娣》宣布由Sandy(吳姍儒)代班主持，吳姍儒也難過表示：「與喜樂的人同樂，與哀哭的人同哭。」並表示能幫忙就幫忙，十足俠女個性。

▲Sandy吳姍儒主持穩健。（圖／記者林敬旻攝）

雖仍在過年休假期間，吳姍儒接到製作單位電話，二話不說答應，更表示：「與喜樂的人同樂，與哀哭的人同哭。S姐的粉絲觀眾一定也會默默守護陪伴她，我們其他的忙也幫不上，代班主持互相幫忙沒問題的！事發突然，節目內容尊重製作單位的規劃安排喔。」個人希望照著製作單位安排就好。

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▲大S、小S姊妹情讓小S暫時走不出傷痛。（圖／翻攝自小S IG）

吳姍儒雖然入行未久，但是這些年來，她以《小明星與大跟班》、《一呼百應》《36提愛上你》等節目五度入圍金鐘獎，三度拿下獎項，表現有目共睹。父親吳宗憲也對她幫忙小S肯定，憲哥日前也表示：「相當驚訝。天妒紅顏。和大S共事多年，雖不算是深交，但覺得有緣同台多年，心裡面還是感覺非常難受⋯⋯希望大S一路好走放下凡塵俗事，於此無憂。」

▲吳宗憲也認為吳姍儒能幫忙很好 。（圖／記者黃克翔攝）