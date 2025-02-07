「哩洗勒靠喔」張琴私下人超暖！　業界公認「巴掌專家」演員求打

記者蕭采薇／台北報導

資深演員張琴《願望》開工首日，悄悄走到工作人員身旁，將紅包塞進對方口袋，笑說：「過年討個吉利啦！數字不是很大。」這樣的貼心舉動讓現場氣氛格外溫馨。而張琴過去曾以「哩洗勒靠喔？」的影片成為迷因，過年前為《願望》拍攝的短影音也點擊率突破百萬，被笑稱是「流量密碼」，吸引大批網友表示「好想被罵！」、「阿嬤真的太可愛」

▲張琴（左一）參演三立八點檔《願望》。（圖／三立提供）

張琴在業界以「巴掌戲」聞名，與她對戲的演員經常因為她強大的氣場而感到壓力，許多演員與她對戲有時會被她的氣場嚇到，而這次在劇中張琴的兩個兒子霍正奇、江國賓互相廝殺，霍正奇甚至綁架自己的姪子來報復哥哥江國賓，得知真相的張琴氣炸狂K媳婦羅巧倫，羅巧倫笑說，許多藝人如陳謙文、苗真等人都曾「許願」希望被琴姐打一次，因為她的巴掌又響又真，讓人想親身體驗。

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而在這次的劇中，羅巧倫也再度成為她的「出手對象」，甚至讓霍正奇開玩笑表示：「琴姐這場戲才用了三成功力，是小巫見大巫！」儘管如此，戲一拍完，羅巧倫臉上立刻留下紅紅的掌印。霍正奇還幽默建議：「下次要被打的演員，最好先冰敷臉，讓皮膚變麻一點。」

▲張琴常演霸氣長輩，但私下其實會偷塞紅包慰勞工作人員。（圖／三立提供）

張琴則坦言，對女演員會稍微手下留情，但打戲的標準就是「又響又痛」，她強調：「如果只是輕輕滑過或借角度拍攝，畫面看起來不真實，只能委屈對手了。」每次開拍前，演員們也都很敬業，主動要求她真打，以確保戲劇張力。她笑說：「好多男主角都被我打過，黃少祺、王識賢、李李仁、陳冠霖、江宏恩、黃西田等，而這次在《願望》，江國賓、霍正奇、羅巧倫、羅依霈都是我的『受害者』。」

張琴記得以前在跟黃西田拍戲，由於打太多次連工作人員都笑場沒法拍下去。回憶起拍戲生涯中最深刻的一次「巴掌戲」，張琴毫不猶豫地提到了已故藝人豬哥亮。「那次真的打得最狠，他的臉皮很好打，聲音特別響！」她回憶，當時打完後還特地問對方：「會不會痛？」豬哥亮用委屈的語氣回答：「袂疼啦！」讓全場哈哈大笑。

▲張琴是業界公認「打戲專家」。（圖／三立提供）

張琴認為每遇打人劇情如果輕輕滑過或借角度都不真實，所以只能委屈對手了，這次拍台八，演員都會互相警告：「等下妳要被阿嬤打了！」她記得有次打江國賓，第一巴掌打完張琴回馬槍又加一巴掌，江國賓完全沒料到愣在那，竟連台詞都忘了，還問：「琴姐，我看看你手是不是斷掌？」

張琴笑說阿嬤這角色很有趣，長輩都是寓教於樂，有教育功能在。「年輕時，孩子不乖或不好好吃飯，我就會『趴趴趴』地打下去，現在想想有些後悔。」她坦言，當時年少氣盛，沒有更好的方式來教小孩，後來才明白這樣的做法並不恰當。「現在回頭看，覺得應該用更多耐心去引導，而不是靠打來解決問題。」