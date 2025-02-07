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最MAN台劇！王識賢「開刀取子彈」秀高超技術 《星空下》集結五大男神

記者蕭采薇／台北報導

重磅影集《星空下的黑潮島嶼》去年於金馬影展搶先曝光，立刻獲得熱烈迴響，口碑爆棚。近日再度釋出最新90秒前導預告，揭開本劇的面貌，除了可以看到「五虎將」王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏強勢集結，還有湯志偉、吳岳擎、黃奇斌、黃少祺等眾多男星現身飆戲，匯聚台灣不同世代男星，堪稱是2025最MAN台劇。

▲《星空下的黑潮島嶼》集結「五虎將」王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏。（圖／客家電視台提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》夏騰宏、王識賢，秘密準備為吳念軒動手術。（圖／客家電視台提供）

前導預告中即以緊張刺激的手術場面吸引觀眾目光，由王識賢、黃河、夏騰宏所飾演的政治犯醫生，在極端克難的環境下為吳念軒取出小腿中的子彈，還要躲避軍官的突襲檢查，畫面逼真充滿張力，讓人屏息以待。夏騰宏就說：「為了外科手術，大概準備了兩個多月去學習相關的技術，但在演出時，因為每次手術都要演出不同的感覺，所以也要花時間揣摩手術情緒。」

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▲《星空下的黑潮島嶼》集結「五虎將」王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏。（圖／客家電視台提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》夏騰宏與吳念軒落水，生死一線間。（圖／客家電視台提供）

另外在劇中飾演天才外科醫生的黃河，也被醫生大讚別人可能要兩三年才會熟悉的技術，黃河只花兩三個月就上手了，簡直是被演員耽誤的外科醫生的料，黃河也說「為了熟練打外科結，真的是一有時間我就會練習。」

▲《星空下的黑潮島嶼》集結「五虎將」王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏。（圖／客家電視台提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》夏騰宏與黃河飾演天才醫生。（圖／客家電視台提供）

除手術戲之外，預告中還展現角色間的緊張對峙與情感糾葛，吳岳擎揮別以往形象飾演軍醫，在眼神與語氣間展現不同樣貌，不老男神黃少祺所飾演的軍官似乎暗藏玄機，這群實力派演員如何在全新劇種中相互較勁，帶來層層堆疊的戲劇張力。

▲《星空下的黑潮島嶼》集結「五虎將」王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏。（圖／客家電視台提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》高度還原新生訓導處場景。（圖／客家電視台提供）

前導預告中也看到製作團隊斥資打造，完整重現綠島新生訓導處的歷史場景，從宿舍到碉堡，每一處細節都極度考究，力求還原當年氛圍。不僅突破傳統白色恐怖戲劇的敘事框架，還融入醫療與工藝元素，讓故事視角更加多元，為這類型劇集帶來全新詮釋，也更令人好奇本劇走向。

▲《星空下的黑潮島嶼》集結「五虎將」王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏。（圖／客家電視台提供）

▲《星空下的黑潮島嶼》吳念軒飾演單純農家青年邱永貴。（圖／客家電視台提供）

《星空下的黑潮島嶼》描述白色恐怖時期，綠島新生訓導處的故事，用不一樣的視角切入，跳脫悲情加入了許多醫療與工藝的亮點元素，看五虎將如何用生活智慧與高超醫術翻轉他們的生命，為了無生趣的火燒島帶來希望，該劇於3月30日起每周日晚間9點，於客家電視頻道、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+同步播出。

▲《星空下的黑潮島嶼》集結「五虎將」王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏。（圖／客家電視台提供）

▲王識賢與夏騰宏在克難環境為吳念軒取子彈，展現過人技術。（圖／客家電視台提供）

 

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星空下的黑潮島嶼, 王識賢, 黃河, 曹佑寧, 吳念軒, 夏騰宏

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