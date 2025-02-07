《好運來》楚宣惡行曝光！遭連甩4巴掌　「鼻子被打歪」討整形費

記者蕭采薇／台北報導

楚宣在民視八點檔《好運來》飾演小三麗芬，與中藥行富二代俊雄（倪齊民飾演）準備前往戶政事務所登記結婚，不料卻被阻止，更被揭露過去的犯罪紀錄。俊雄無法接受事實，含淚打了麗芬一巴掌，而好運（侯怡君飾演）也上前連甩三巴掌，為姊姊報仇。

▲《好運來》俊雄和麗芬原本要前往戶政事務所登記。（圖／民視提供）



劇情中劉至翰飾演的警察楊文斌前往戶政事務所，阻止兩人登記，雙方爆發激烈衝突。此時，侯怡君飾演的蔡好運推著俊雄爸爸火焱（陳慕義飾演）現身，揭露她謀財害命，火焱更成為指證麗芬的最佳人證，面對眾人的指責，麗芬情緒崩潰，最終被警方逮捕。

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▲《好運來》火焱更成為指證麗芬的最佳人證。（圖／民視提供）

倪齊民坦言，這場戲讓他非常心碎，因為這是他演藝生涯中第一次要打女人，讓他感到非常謹慎。排戲時，他特別注意拿捏距離，沒想到正式拍攝時，由於情緒太過激動，不小心打到了楚宣的鼻子。

▲俊雄無法接受事實，含淚打了麗芬一巴掌。（圖／民視提供）

儘管發生了意外，但大家的情緒都已到位，只能繼續拍攝。隨後，輪到侯怡君為姊姊復仇，一個轉身就賞了楚宣三巴掌，其中一掌正中臉頰，響亮的聲音震撼全場。飾演毒蠍小三的楚宣表示，這場戲讓她感受到大家「火力全開」，但也體會到演出反派角色必須承受的報應。

▲楚宣被打到了鼻子。（圖／民視提供）

拍攝當下，楚宣正醞釀情緒，感受到大家都不太敢靠近她，但她拍完戲有感受到大家的關心，她還打趣跟倪齊民說要付醫美讓她去做鼻子了，因為鼻子被他打歪了。劇中飾演楚宣姊姊的賴慧如則透露，當天大家的情緒都很沉重，不太敢開玩笑。現場拍攝時，大家屏氣凝神地看著楚宣被眾人撻伐，身為姊姊的她也感到非常心疼。

▲好運（左，侯怡君飾演）也上前連甩三巴掌，為姊姊報仇。（圖／民視提供）

侯怡君表示，拍攝結束後她立刻上前擁抱楚宣，並關心她的狀況。她也提到，現場大家飆戲都非常過癮，拍完後彷彿做了一場運動，相當疲累，但也期待大家如此用心的演出，能獲得觀眾的熱烈迴響。