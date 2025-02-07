串流收視週榜／春節劇王出爐！她霸榜2平台…《秘書》收視又高了

記者陳芊秀／綜合報導

農曆春節期間的串流收視榜出爐，台灣觀眾在長假期間大多追劇、追新年特別節目，其中陸劇《國色芳華》、韓劇《我的完美秘書》排行亮眼。《ETtoday星光雲》帶來以下6家串流平台的熱門排行。

friDay影音／新劇開播《流氓讀書會》

▲friDay影音收視週榜（1/27-2/2）。（圖／friDay影音提供）

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《流氓讀書會》是1月23日起開播的新韓劇，由黃旼炫飾演打架王，成績墊底，和同學一起組成「學習小組」的爆笑升學故事。首週在春節收視排第2名。

Hami Video／《我的完美秘書》停播一集

▲Hami Video收視週榜（1/27-2/2）。（圖／Hami Video提供）

《我的完美秘書》開播以來在南韓收視頻刷新高，不過受到1月31日停播一集，最新第9集收視11.8%攀新高峰。該劇描述暖男秘書與女強人CEO之間的愛情故事，全劇共12集即將邁入尾聲，長假期間吸引一票觀眾追進度。而日本動畫《哆啦A夢：大雄的地球交響樂》是2024年新作，成為Hami Video平台收視冠軍，在台灣掀起熱潮的《吉伊卡哇》再度榜上有名。

iQIYI／春節一次追《白月梵星》

▲iQIYI收視週榜（1/27-2/2）。（圖／iQIYI提供）

仙俠陸劇《白月梵星》已全劇播畢，成為平台霸榜長達3週的作品，緊接著接檔劇《仙台有樹》也是仙俠虐戀。懸疑陸劇《漂白》由郭京飛、王千源、趙今麥主演，描述橫跨10年的緝兇懸案，在大陸播出熱度極高，然而該劇被陸網批評海報構圖抄襲韓劇《信號》，劇集遭指抄襲媒體專題同名報導等風波，總製片人回應劇集是由編劇陳枰編寫的小說《漂白》，擁有小說完整版權。

KKTV／2律師劇衝上位

▲KKTV收視週榜（1/27-2/2）。（圖／KKTV提供）

KKTV前3名劇集有兩部都是律師劇，川口春奈搭檔松村北斗主演的《Ensemble》，以現今男女交往產生的糾紛為主題，女主角是專門解決感情律法糾紛的律師。而上白石萌音從舞台劇、電影回歸小螢幕，主演《法庭之龍》，飾演一名棋士出身的新人律師，用將棋棋局來對應法律攻防。

LINE TV／《國色芳華》

▲LINE TV收視週榜（1/27-2/2）。（圖／LINE TV提供）

楊紫、李現主演的《國色芳華》成為大陸一月份收視最強勁的陸劇，在台灣串流收視表現也相當好，春節期間在LINE TV、MyVideo霸榜，而重生宅鬥《九重紫》排名第2，播畢後熱度仍相當高。

MyVideo／春節必看《紅白藝能大賞》

▲MyVideo收視週榜（1/27-2/2）。（圖／MyVideo提供）

春節必看的音樂節目《紅白藝能大賞》在網路討論熱度高，在MyVideo收視成績排行第3名，《國色芳華》、《我獨自升級》持續霸榜第1、2名。而《封神第一部：朝歌風雲》也是春節期間討論度極高的大陸神怪片。