一隻阿圓比基尼「解放E級身材」舉手性感綁髮！　網高呼：粉絲福利

記者顧齊祐／綜合報導

YouTuber一隻阿圓因其旅遊和美食影片而受到廣泛關注，她不僅擁有甜美的外型，還有著令人稱羨的E級傲人身材，吸引了大量粉絲。平時經常在社群媒體上與粉絲互動的她，近日也曬出了穿著比基尼的辣照，立刻吸引大批網友朝聖，驚呼「比基尼配妳身材太辣了」。

▲一隻阿圓在耳朵插上白色小花，相當俏皮可愛。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



一隻阿圓近日前去度假，並在Instagram分享了一系列的辣照，畫面中，她將一頭棕髮綁成了包包頭，頭上頂著一副黑色太陽眼鏡，並在耳朵上插著一朵白色小花做裝飾，顯得相當俏皮可愛。而她的身上則穿著紅色的比基尼，將身體泡在游泳池當中僅露出頭部，透過水的折射也能隱約看出她的好身材，畫面十分吸睛。

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▲一隻阿圓露出肩頸與鎖骨線條，大方展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



其中一張照片，一隻阿圓則站在泳池旁邊自拍，戴上了藍色單寧鴨舌帽，並換上淺黃色有著粉紅邊的比基尼，露出肩頸與鎖骨線條，大方展現E級的姣好身材。另一張照片，場景則移到室內，一隻阿圓又換上了花朵花紋的比基尼，並高舉雙手做出綁髮動作，模樣相當性感，令人大噴鼻血。

▲一隻阿圓做出綁頭髮動作，模樣相當性感。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



一隻阿圓的辣照發布後，立刻吸引了大批網友圍觀，紛紛留言表示「比基尼都好美呀」、「太辣了吧圓董」、「男粉絲福利篇」、「比基尼都很好看不同風格」、「等等，我需要輸血」、「比基尼配妳身材太辣了」。