記者張筱涵／綜合報導

韓女團NewJeans因團名爭議陷入法律糾紛的，今（7日）驚喜宣布新的臨時團名，且將會在3月於香港舉行的ComplexCon香港音樂節首次亮相。

▲NewJeans宣布新團名「NJZ」。（圖／翻攝自Instagram／complex）



ComplexCon主辦方於7日宣布NJZ加入此次演唱會陣容，表示：「NJZ（前NewJeans）將登上Complex Live舞台，這是她們更改團名後的首個活動，勢必吸引眾多粉絲的目光。」

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成員Minji在採訪中表示對此次表演充滿期待：「這是我們以NJZ之名首次登台，能展現全新的樣貌讓我感到非常興奮，這次演出對我們來說意義非凡，我們期待向全球粉絲分享新的音樂，這將是難忘的時刻。」

此次ComplexCon音樂節陣容強大，不僅包括NJZ，還有來自韓國的Zico、B.I、Sik-K和 Changmo等實力派歌手與饒舌歌手，以及音樂製作人Lil Moshpit。此外，美籍華裔饒舌歌手MC Jin也將登台，他是首位與美國主流唱片公司簽約的亞裔饒舌歌手，為音樂節增添更多亮點。

NewJeans五名成員（Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein）在1月透過社群平台公開徵集臨時團名，最終選擇「NJZ」作為短期活動名稱。儘管成員們曾在記者會上強調「不會放棄NewJeans這個名字」，並表示其象徵著團體的身份與意義，但團名使用權問題仍是與所屬公司ADOR法律糾紛的核心議題之一。