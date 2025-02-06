2025 Netflix華語劇卡司超狂！舒淇、李心潔飆戲…想見你團隊回歸

記者黃庠棻／台北報導

Netflix今（6）日於台北101盛大舉行「Next on Netflix」內容發布會，集結今年4部華語作品的主創團隊《童話故事下集》編導李念修、製作人黃薇夏、監製孫嘉騏、《忘了我記得》編導劉若英、製作人李耀華、《回魂計》導演許肇任、製作人楊庭愷、《如果我不曾見過太陽》導演蔣繼正、編導簡奇峯、製作人麻怡婷，一同出席。

▲Next on Netflix華語內容發布會。（圖／Netflix提供）

即將在2月14日情人節上線的愛情「清醒」喜劇《童話故事下集》，將揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，「下集」的故事將會發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常，導演李念修說道「現實中不像童話故事一樣，希望藉由《童話故事下集》這部作品，能在日常的婚姻生活中，探討『陪伴』以及是否找得到『對的人』這樣的核心概念」。

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▲Next on Netflix華語內容發布會。（圖／Netflix提供）

製作人黃薇夏也分享「愛情故事通常是描述一個逐漸墜入情網，中間歷經各種艱難跟阻礙，最後終於開心幸福在一起的過程，但我們是直接快轉到婚姻狀態中展開劇情⋯⋯所以這個戲大家可以看的很過癮，因為有人替你把生活裡的不爽都罵出來！這是一部『沉浸式體驗』的戲！」





▲《童話故事下集》由柯佳嬿跟劉以豪主演。（圖／Netflix提供）

不僅有別出心裁的「童話故事」更有溫馨歡樂的古裝家庭喜劇《五福臨門》，日前已於1月25日火熱上線，並在農曆春節期間受到觀眾的熱烈歡迎與討論，由《延禧攻略》于正擔任總製作人，攜手以《墨雨雲間》素國公蕭衡一角爆紅的王星越、「小劉亦菲」盧昱曉、倪虹潔、吳宣儀等實力派卡司。

▲《五福臨門》由王星越、盧昱曉主演。（圖／Netflix提供）

即將於2025年第二季上線的《忘了我記得》是一部療癒都會情感影集，由謝盈萱、秦漢主演，並邀請霍建華特別演出，將帶給觀眾一段關於成長、遺忘與陪伴的生命情書。故事圍繞著想成為脫口秀演員的程樂樂（謝盈萱飾），一邊面對與丈夫（霍建華飾）感情的挑戰，一邊處理父親（秦漢飾）生活上各種的困境。

▲秦漢與謝盈萱在《忘了我記得》飾演父女。（圖／Netflix提供）



值得一提的是，該劇是由集結多重身份於一身，曾以電影《後來的我們》入圍金馬奬最佳新導演的劉若英所編導，劉若英將她獨特的創作聲音融入這部影集，這也是她首部編導的影集作品，她分享「過去幾年，我開始感覺到年齡不單只是個數字，老了，不是一個形容詞，而是強烈反應在身體上；同時我看著身邊老人的墜落感，心裡覺得很心疼，於是我想寫下來、拍下來，希望用幽默的方式跟大家分享這個故事。」

▲秦漢與謝盈萱在《忘了我記得》飾演父女。（圖／Netflix提供）

提及選角，製作人李耀華分享「爸爸的角色很難找，因為不是傳統既定父親的形象，很開心能邀請到秦漢，他跟盈萱兩位性格上完全不一樣，合作起來十分有火花，隨著拍攝時間的相處，也能感覺到兩位越來越熟悉，呈現出來的父女情十分動人。」

▲秦漢與謝盈萱在《忘了我記得》飾演父女。（圖／Netflix提供）

即將在2025年第三季上線的暗黑復仇影集《回魂計》，集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出，強強聯手飆戲，兩位女主角詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，影帝傅孟柏則顛覆以往形象，詮釋詐騙案首腦。

▲《回魂計》集結強大卡司。（圖／NETFLIX提供）

由《想見你》金獎製作團隊強勢回歸，聯合金牌製作人麻怡婷、知名攝影指導蔣繼正導演、金獎編劇林欣慧及身兼編導的簡奇峯，以連續殺人罪犯（曾敬驊飾）為主角，描述其與芭蕾天才少女（李沐飾）相知相惜的疼痛系黑色純愛影集《如果我不曾見過太陽》，首次公布將於2025年第四季上線Netflix，更驚喜宣布將於今年度接續上線二部曲，引領觀眾進入暗黑青春懸疑推理的世界。

▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐主演。（圖／Netflix提供）

談及製作《如果我不曾見過太陽》的緣起，製作人麻怡婷透露「台灣愛情劇幾乎都以大女主為主，因此創作出《太陽》這個男主視角為主的作品，《想見你》之後有許多海外邀案，但主創希望為台灣留下好的原創故事」。





▲《如果我不曾見過太陽》由曾敬驊、李沐主演。（圖／Netflix提供）