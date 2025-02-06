快訊／傳大S骨灰包機是汪小菲付錢！　小S罕動怒反擊：人在做天在看

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝日本，享年48歲。大S的骨灰昨天與家人搭VistaJet私人包機抵達松山機場，事後小S證實已回到家中，並非外傳的在龍巖會館設置靈堂，也不會替姊姊舉辦告別式。不過昨天微博卻瘋傳包機及費用是由汪小菲聯絡、出錢，前婆婆張蘭也按讚相關影片邀功。稍早小S透過經紀人反擊了。

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▲小S發聲。／翻攝自小S IG）

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微博瘋傳大S包機費用全由前夫汪小菲包辦，甚至還安置後續事項，陸網友痛批具俊曄不負責任。小S稍早難以忍受反擊：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

▲大S將永存大家心中。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

大S骨灰昨天午已低調回台，最後不是搭乘國航，而是選擇搭VistaJet的私人包機，如今價格也曝光了，根據官網公布價格計算每小時大約需花費11,000美元（約36萬元台幣）起，從日本到台灣粗估至少百萬，價格不菲

小S事後也發聲感謝外界關心：「感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～」