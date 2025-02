Dara痛心哀悼大S！　最愛台《流星花園》二度翻唱OST：深受妳影響

記者張筱涵/綜合報導

南韓女星Dara於5日深夜回覆網友貼出她演唱台版《流星花園》主題曲的片段,悼念大S(徐熙媛),表達深切的哀悼之意。

▲大S年節離世,享年48歲。(圖/ETtoday資料照)



Dara於5日深夜回覆網友:「Rest in peace Barbie Hsu. I got influenced by you since when I started my career. We will always remember you.(大S,願你安息。自從我開始工作就深受妳影響。我們會永遠懷念妳)。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲DARA哀悼大S。(圖/翻攝自X/krungy21)



其實,Dara曾在2019年翻唱過台版《流星花園》主題曲〈你要的愛〉,並上傳在個人頻道DARA TV,當時就在簡介處寫下「這是我最喜歡的戲劇《流星花園》的主題曲,我從2NE1演唱會的時候就一直很想唱」,這份情感一直延續至今,她去年底受邀出席2025高雄跨年晚會時,就帶來這首歌曲的現場表演,向這部經典偶像劇致敬。如今,聽聞飾演「杉菜」的大S離世,特別表達悼念之意,顯示出她對這部作品及其演員的深厚情感。

▲DARA來台層演唱〈你要的愛〉。(圖/翻攝自Instagram/daraxxi)



Dara的演藝生涯與菲律賓、南韓娛樂圈密切相關。她於2004年參加菲律賓選秀節目 《Star Circle Quest》以第二名出道,後來在當地推出單曲〈In Or Out〉,並主持多檔電視節目。她在2007年回到南韓發展,正式與YG娛樂簽約成為練習生,後來以 2NE1 成員身份出道,成為K-POP代表性女團之一。

《流星花園》在亞洲地區掀起偶像劇旋風,也啟發了許多新生代藝人。Dara的這番悼念言論,不僅展現了對大S的尊敬,也讓粉絲感受到《流星花園》對亞洲娛樂圈的深遠影響,這段經典劇作,不僅影響了一代人,也成為許多藝人心中的珍貴回憶。

▼Dara於2019年翻唱〈你要的愛〉,並告白很喜歡台版《流星花園》。(影片/取自YouTube/DARA TV,如遭刪除請見諒)



▼Dara在2025高雄跨年晚會上也翻唱〈你要的愛〉。(影片/取自YouTube/ETtoday星光雲/官方平台,如遭刪除請見諒)