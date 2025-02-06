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Dara痛心哀悼大S！　最愛台《流星花園》二度翻唱OST：深受妳影響

記者張筱涵／綜合報導

南韓女星Dara於5日深夜回覆網友貼出她演唱台版《流星花園》主題曲的片段，悼念大S（徐熙媛），表達深切的哀悼之意。

▲▼大S分享DIY電療的經驗。（圖／ETtoday）

▲大S年節離世，享年48歲。（圖／ETtoday資料照）

Dara於5日深夜回覆網友：「Rest in peace Barbie Hsu. I got influenced by you since when I started my career. We will always remember you.（大S，願你安息。自從我開始工作就深受妳影響。我們會永遠懷念妳）。」

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▲▼DARA哀悼大S。（圖／翻攝自X／krungy21）

▲DARA哀悼大S。（圖／翻攝自X／krungy21）

其實，Dara曾在2019年翻唱過台版《流星花園》主題曲〈你要的愛〉，並上傳在個人頻道DARA TV，當時就在簡介處寫下「這是我最喜歡的戲劇《流星花園》的主題曲，我從2NE1演唱會的時候就一直很想唱」，這份情感一直延續至今，她去年底受邀出席2025高雄跨年晚會時，就帶來這首歌曲的現場表演，向這部經典偶像劇致敬。如今，聽聞飾演「杉菜」的大S離世，特別表達悼念之意，顯示出她對這部作品及其演員的深厚情感。

▲▼DARA。（圖／翻攝自Instagram／daraxxi）

▲DARA來台層演唱〈你要的愛〉。（圖／翻攝自Instagram／daraxxi）

Dara的演藝生涯與菲律賓、南韓娛樂圈密切相關。她於2004年參加菲律賓選秀節目 《Star Circle Quest》以第二名出道，後來在當地推出單曲〈In Or Out〉，並主持多檔電視節目。她在2007年回到南韓發展，正式與YG娛樂簽約成為練習生，後來以 2NE1 成員身份出道，成為K-POP代表性女團之一。

《流星花園》在亞洲地區掀起偶像劇旋風，也啟發了許多新生代藝人。Dara的這番悼念言論，不僅展現了對大S的尊敬，也讓粉絲感受到《流星花園》對亞洲娛樂圈的深遠影響，這段經典劇作，不僅影響了一代人，也成為許多藝人心中的珍貴回憶。

▼Dara於2019年翻唱〈你要的愛〉，並告白很喜歡台版《流星花園》。（影片／取自YouTube／DARA TV，如遭刪除請見諒）

▼Dara在2025高雄跨年晚會上也翻唱〈你要的愛〉。（影片／取自YouTube／ETtoday星光雲/官方平台，如遭刪除請見諒）

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大S, 徐熙媛, Dara

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