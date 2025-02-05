畢書盡過年狂嗑丈母娘的菜　竟完全沒變胖…可能原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

畢書盡將在4月19日於台北流行音樂中心開唱，但他過年期間不慎感冒，也藉此機會暫時放下工作和籌備演唱會的壓力，好好休息一番，他說：「過年就是希望讓自己好好放鬆，又剛好感冒了，所以就不逼自己去想工作的事，適當的休息了一下。」

▲畢書盡過年期間感冒，得以放假。（圖／索尼提供）

也因為過年，他難得放下健身教練的菜單，好好享用年菜美食，丈母娘過年期間端出各種台式和韓式料理，讓Bii吃得相當滿足，平時不太碰澱粉的畢書盡，原本還想克制自己少吃飯，結果光是海鮮泡菜鍋就讓他吃完兩碗白飯，大呼：「太好吃了！」不過可能是感冒中，連續一週放寬心大快朵頤之下，體重竟然完全沒有上升，連他自己也十分驚訝，並在年假最後一天，大年初五乖乖到健身房報到，開始收心，為年後的演唱會和工作做準備。

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此外，在除夕播出的《2025超級巨星紅白藝能大賞》，畢書盡先和搖滾樂團TRASH帶來炸裂全場的〈偶像歌手〉，各方好評如潮，讓畢書盡開心表示：「這次紅白的演出就是想要跳脫大家平常印象中的我，盡力去做，也非常享受當下！我收到一個男生私訊說第一次留言給我是看了紅白，他說：『重覆看了好幾遍全開麥的演出，跟以往你的演出完全不同，非常enjoy也放很開，打破以前有些憂鬱情歌的印象，很喜歡你現在的表演。』得到這些回應，真的很感謝。」

▲畢書盡公開充滿春天氣息的演唱會主視覺。（圖／索尼提供）

今天畢書盡也公布「Bii WITH YOU」演唱會的主視覺，是以浪漫的春暖花開氛圍許願一整年的好天氣和好心情，主視覺中的路線圖的「地點」更巧思放入他歷年的專輯名稱。演唱會門票將在2月14日中午12點開賣，詳洽拓元售票系統。