快訊／大S骨灰安置家中！　小S發聲證實「不會幫熙媛辦告別式」

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝日本，享年48歲。大S的骨灰今天與家人已搭私人飛機抵台。稍早，小S透過經紀人發聲，證實大S骨灰已回到家中，並透露不會替姊姊舉辦告別式。

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▲▼小S證實姊姊已回家。（圖／翻攝自小S IG、記者林敬旻攝）

原本外傳大S靈堂將設在龍巖會館，並會舉辦告別式，讓親友送別。今天大S骨灰在下午抵達松山機場，小S稍早透過經紀人發聲，感謝外界的關心，「感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～」而據悉，大S的骨灰罈是粉紅色，就如她少女般的性格一樣。

▲大S、小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）

小S在2日證實姊姊大S病逝的噩耗，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」然而，大S過去有癲癇病史，曾多次因癲癇發作昏迷住院，當初生兒子時甚至也因癲癇發作缺氧昏迷，一度失去心跳和呼吸，差點死在手術台上。

小S完整聲明：

感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～