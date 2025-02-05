ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／大S骨灰安置家中！　小S發聲證實「不會幫熙媛辦告別式」

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝日本，享年48歲。大S的骨灰今天與家人已搭私人飛機抵台。稍早，小S透過經紀人發聲，證實大S骨灰已回到家中，並透露不會替姊姊舉辦告別式。

►更多【大S過世】相關新聞

▲大S、小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小S證實姊姊已回家。（圖／翻攝自小S IG、記者林敬旻攝）

▲▼大S家

原本外傳大S靈堂將設在龍巖會館，並會舉辦告別式，讓親友送別。今天大S骨灰在下午抵達松山機場，小S稍早透過經紀人發聲，感謝外界的關心，「感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～」而據悉，大S的骨灰罈是粉紅色，就如她少女般的性格一樣。

▲大S、小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）

▲大S、小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）

小S在2日證實姊姊大S病逝的噩耗，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」然而，大S過去有癲癇病史，曾多次因癲癇發作昏迷住院，當初生兒子時甚至也因癲癇發作缺氧昏迷，一度失去心跳和呼吸，差點死在手術台上。

小S完整聲明：

感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

遇女警盤查...他亂回「在那裡」下秒狂奔拖鞋飛！警民合作逮人

推薦閱讀

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳！他站旁邊入鏡了 真相曝光

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳！他站旁邊入鏡了 真相曝光

快訊／大S回家了！　骨灰私人包機抵台

快訊／大S回家了！　骨灰私人包機抵台

汪小菲挨轟認錯了！「謝謝你愛熙媛」對話全被截圖 抵台吐22字心聲

汪小菲挨轟認錯了！「謝謝你愛熙媛」對話全被截圖 抵台吐22字心聲

大S曾被算命活不過50歲！小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

大S曾被算命活不過50歲！小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

快訊／大S骨灰安置家中！　小S發聲證實「不會幫熙媛辦告別式」

快訊／大S骨灰安置家中！　小S發聲證實「不會幫熙媛辦告別式」

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

小S大女兒Elly傳從美急返台！與大S最親...未能見最後一面

小S大女兒Elly傳從美急返台！與大S最親...未能見最後一面

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

S媽悄刪臉書「同框具俊曄比心合照」　白髮人送黑髮人惹鼻酸

S媽悄刪臉書「同框具俊曄比心合照」　白髮人送黑髮人惹鼻酸

大S、具俊曄最後甜蜜合影曝光了！　她不捨發聲：我們總會再相遇

大S、具俊曄最後甜蜜合影曝光了！　她不捨發聲：我們總會再相遇

具俊曄痛失大S悲喊「盡力了」　韓友人憂：他性格脆弱可能瘋了

具俊曄痛失大S悲喊「盡力了」　韓友人憂：他性格脆弱可能瘋了

玉澤演巴黎鐵塔前下跪求婚了！素人女友感動哭出來　定情照全曝光

玉澤演巴黎鐵塔前下跪求婚了！素人女友感動哭出來　定情照全曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳！他站旁邊入鏡了 真相曝光

快訊／大S回家了！　骨灰私人包機抵台

汪小菲挨轟認錯了！「謝謝你愛熙媛」對話全被截圖 抵台吐22字心聲

大S曾被算命活不過50歲！小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

快訊／大S骨灰安置家中！　小S發聲證實「不會幫熙媛辦告別式」

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

小S大女兒Elly傳從美急返台！與大S最親...未能見最後一面

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

S媽悄刪臉書「同框具俊曄比心合照」　白髮人送黑髮人惹鼻酸

大S、具俊曄最後甜蜜合影曝光了！　她不捨發聲：我們總會再相遇

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大s, 小S, 過世, 徐熙媛, 具俊曄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／大S骨灰安置家中！　小S發聲證實「不會幫熙媛辦告別式」
  2. 王彩樺2愛女「解放泳裝」身材曲線全看光！　網暈：可以做女婿嗎
  3. 名嘴王瑞玲「敗血症險喪命」狂燒144萬抗病！　最新狀況曝光
  4. 演活桂綸鎂媽！名導證實電影女星離世　瀟灑告別「人生結束、沒有遺憾」
  5. 漫威迷狂喜！《驚奇4超人：第一步》預告公開　美國隊長誠意再催票
  6. 小巨蛋門票沒搶到還有機會！　YOASOBI電影「濃縮4場精華」台灣2月上映
  7. 大S低調回家骨灰放家裡？　龍巖：真的不是我們辦
  8. 網推論「黑范夫妻」傳染給大S　王必勝：難以考證
  9. 曾國城、唐從聖演完「觀眾起立鼓掌」　李國修紀念作宣布加場！
  10. 汪小菲淋雨大哭挨酸「瓊瑤般表演」　她長文吐槽：大S再也看不到

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366