小S大女兒Elly傳從美急返台！與大S最親...未能見最後一面

▲大S臨終前，家人都陪伴在側。（合成圖／翻攝自大S、小S IG）

圖文／CTWANT

知名藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎於日本病逝，突如其來的噩耗讓外界震驚與不捨。在她人生的最後時刻，家人陪伴在側，傳出包括一對兒女與老公具俊曄、母親S媽（黃春梅）、妹妹小S、妹夫許雅鈞和小S二女兒Lily、小女兒許老三都守在身邊，而與大S最親的小S大女兒Elly許曦文，因在美國讀書，未能趕上最後一面。

大S的遺體已在日本火化，家屬陸續返台處理後續事宜，3日晚間小S的二女兒Lily與許老三已在長輩陪同下先行返台；4日S媽也傳出已低調抵達台北松山機場；至於小S與姊夫具俊曄，則預計於明（6）日攜帶大S的骨灰回台，骨灰罈將由具俊曄親自抱回。

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而與大S關係最為親近的外甥女許曦文（Elly）因身在美國求學，未能趕上最後一面。據悉，Elly自去年起暫停演藝活動，前往美國南加州大學深造。儘管如此，她已在消息傳出後，迅速從美國返台，盼能與家人一同哀悼。

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